Не лише Галущенко й Грищук: у Раді повідомили про ще одну ймовірну гучну відставку в уряді

Верховна Рада у середу, 19 листопада, все ж відправить у відставку міністрів енергетики Світлану Грищук та юстиції Германа Галущенка.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Не виключені й інші відставки в уряді, повідомив в Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами йдеться про віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

"Три джерела мені повідомили, що вже готова відставка (начебто дають поки можливість піти по власному бажанню) віце-премʼєра з питань відбудови Олексія Кулеби", — зазначив нардеп.

Джерела Железняка інформують, що Кулеба може бути "наступним клієнтом НАБУ". Влада, за його словами, зрозуміла, що "повторювати цей цирк вже третій раз (як було по Чернишову або Галущенко) зараз не треба".

"Але… поспілкувався з колегами по залу сьогодні, якщо б все це президент запропонував би в перший же день скандалу — то ок. А зараз точно не потушить скандал. Тож очікують більш кардинальних рішень", — додав Железняк.

Як повідомляв портал "Коментарі", нардепи опозиційної фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, яка 18 листопада мала розглядати питання звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка та енергетики Світлани Гринчук.

Видання "Коментарі" також писало, що все більшого підтвердження набирають чутки, що президент Володимир Зеленський справді розглядає варіант звільнення глави ОП Андрія Єрмака, якщо історія з "плівками Міндіча" розкрутиться ще більше навколо людей, яких привів саме Єрмак.

На думку експертів, якщо Єрмака звільнять, то його місце може отримати Свириденко або Маркарова, другій Зеленський вже шукає посаду після зустрічі з нею на днях. У такому випадку прем'єром може стати Михайло Федоров.