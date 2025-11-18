Одним звільненням Єрмака вже не обійтися: до яких кроків готується Зеленський

Все більшого підтвердження набирають чутки, що президент Володимир Зеленський справді розглядає варіант звільнення глави ОП Андрія Єрмака, якщо історія з "плівками Міндіча" розкрутиться ще більше навколо людей, яких привів саме Єрмак. Таку думку висловив громадський діяч та блогер Євген Прокопишин.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Експерт припускає, що, якщо якщо Єрмака звільнять, то його місце може отримати Свириденко або Маркарова, другій Зеленський вже шукає посаду після зустрічі з нею на днях. Далі, якщо Свириденко піде в ОП, то прем'єром стане Федоров, нікого іншого ВР вже не підтримає.

"У ВР вже стався бунт у Слузі народу, багато депутатів давно втомилися від Єрмака і вимагають його відставки, погрожують вийти з фракції і офіційно розвалити Коаліцію. Тоді Зеленському доведеться йти на союз з іншими фракціями і міняти уряд, де будуть і їх люди", – зазначив експерт.

Євген Прокопишин звернув увагу, що депутати Слуги народу уже відмовилися голосувати бюджет 2026 року, голосування перенесли на грудень

"Разом з Єрмаком піде ще багато відомих людей при владі, у тому числі держпідприємства, яких він всюди розставив і проти яких вже готуються підозри також. ОП зараз боїться нових плівок від НАБУ, де вже історія крутиться не навколо енергетики, а навколо воєнних закупівель і побудови ліній оборони, готують антикризові рішення, у тому числі нову роздачу грошей", – зазначив експерт.

При цьому Євген Прокопишин додає, що немає жодних гарантій, що Умєров (РНБО), як і говорять у його прес-службі, таки повернеться в Україну, тут його вже чекає НАБУ з підозрою, йому особисто телефонував Зеленський і вимагав повернутися.

