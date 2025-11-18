Одним звільненням Єрмака вже не обійтися: до яких кроків готується Зеленський

Рубрики
Кравцев Сергей
Все більшого підтвердження набирають чутки, що президент Володимир Зеленський справді розглядає варіант звільнення глави ОП Андрія Єрмака, якщо історія з "плівками Міндіча" розкрутиться ще більше навколо людей, яких привів саме Єрмак. Таку думку висловив громадський діяч та блогер Євген Прокопишин.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Експерт припускає, що, якщо якщо Єрмака звільнять, то його місце може отримати Свириденко або Маркарова, другій Зеленський вже шукає посаду після зустрічі з нею на днях. Далі, якщо Свириденко піде в ОП, то прем'єром стане Федоров, нікого іншого ВР вже не підтримає.
Євген Прокопишин звернув увагу, що депутати Слуги народу уже відмовилися голосувати бюджет 2026 року, голосування перенесли на грудень
При цьому Євген Прокопишин додає, що немає жодних гарантій, що Умєров (РНБО), як і говорять у його прес-службі, таки повернеться в Україну, тут його вже чекає НАБУ з підозрою, йому особисто телефонував Зеленський і вимагав повернутися.
