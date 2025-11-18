Не только Галущенко и Грищук: в Раде сообщили о еще одной вероятной громкой отставке в правительстве

Верховная Рада в среду, 19 ноября, все-таки отправит в отставку министров энергетики Светлану Грищук и юстиции Германа Галущенко.

Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Не исключены и другие отставки в правительстве, сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, речь идет о вице-премьере по восстановлению Украины – министру развития громад и территорий Алексею Кулебу.

"Три источника мне сообщили, что уже готова отставка (как будто дают пока возможность пойти по собственному желанию) вице-премьера по восстановлению Алексея Кулебы", — отметил нардеп.

Источники Железняка информируют, что Кулеба может быть "следующим клиентом НАБУ". Власти, по его словам, поняли, что "повторять этот цирк уже в третий раз (как было по Чернышеву или Галущенко) сейчас не нужно".

"Но… пообщался с коллегами по залу сегодня, если бы все это президент предложил бы в первый же день скандала – ок. А сейчас точно не погасит скандал. Так что ожидают более кардинальных решений", — добавил Железняк.

Как сообщал портал "Комментарии", нардепы оппозиционной фракции "Европейская Солидарность" заблокировали трибуну Верховной Рады, которая 18 ноября должна рассматривать вопрос увольнения министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук.

Издание "Комментарии" также писало, что все большее подтверждение набирают слухи, что президент Владимир Зеленский действительно рассматривает вариант увольнения главы ОП Андрея Ермака, если история с "пленками Миндича" раскрутится еще больше вокруг людей, которых привел именно Ермак.

По мнению экспертов, если Ермака уволят, то его место может получить Свириденко или Маркарова, второй Зеленский уже ищет должность после встречи с ней на днях. В этом случае премьером может стать Михаил Федоров.