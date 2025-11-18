Відставки окремих міністрів не буде: навіщо "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну Ради

Рубрики
Кравцев Сергей
Нардепи опозиційної фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, яка 18 листопада мала розглядати питання звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка та економки Світлани Гринчук.
Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел
Вступаючи з парламентської трибуни лідер фракції, п’ятий президент України Петро Порошенко зауважив, що опозиційні нардепи сьогодні не дадуть голосувати за відставку міністрів юстиції Германа Галущенка та економки Світлани Гринчук.
Він також додав, що "Європейська солідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду.
Спікер ВР Руслан Стефанчук перепитав, чи фракція буде блокувати трибуну, у залі на це почали вигукувати "Уряд геть!".
