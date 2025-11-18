Відставки окремих міністрів не буде: навіщо "Європейська Солідарність" заблокувала трибуну Ради

Нардепи опозиційної фракції "Європейська Солідарність" заблокували трибуну Верховної Ради, яка 18 листопада мала розглядати питання звільнення міністрів юстиції Германа Галущенка та економки Світлани Гринчук.

Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Вступаючи з парламентської трибуни лідер фракції, п’ятий президент України Петро Порошенко зауважив, що опозиційні нардепи сьогодні не дадуть голосувати за відставку міністрів юстиції Германа Галущенка та економки Світлани Гринчук.

"Ми відповідально заявляємо: ми не будемо голосувати за цю спробу випустити пари і зберегти корупційну вертикаль", – зауважив Петро Порошенко.

Він також додав, що "Європейська солідарність" розпочала збір підписів за відставку уряду.

"Ми закликаємо рішуче зупинити уряд Алі-Баби (на опублікованих НАБУ аудіозаписах щодо корупційної схеми в "Енергоатомі" "Алі-Бабою" називають керівника Офісу президента Андрія Єрмака – ред.), рішуче сформувати коаліцію, рішуче перерозподілити гроші для фронту, рішуче відновити довіру партнерів і народу і рішуче врятувати Україну", – наголосив лідер "ЄС".

Спікер ВР Руслан Стефанчук перепитав, чи фракція буде блокувати трибуну, у залі на це почали вигукувати "Уряд геть!".

"На превеликий жаль, ми не можемо продовжувати нашу роботу… Оголошую перерву у нашому засіданні. Прошу лідерів фракцій і груп зібратися у мене", – повідомив Стефанчук.

