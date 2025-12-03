logo

Политика Украины 2025 "Мне страшно": бывшая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное признание об Ермаке
commentss НОВОСТИ Все новости

"Мне страшно": бывшая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное признание об Ермаке

Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак блокировал решение президента и оказал опасное влияние на государственные процессы.

3 декабря 2025, 13:52
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала резонансное заявление экс-главе Офиса президента Андрея Ермаке. Она назвала Ермака "очень опасным человеком" и рассказала о его влиянии на принятие решений в государстве во время ее работы.

"Мне страшно": бывшая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное признание об Ермаке

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Юлия Мендель работала в команде президента в тот период, когда Ермак уже возглавлял Офис. В интервью "Радио Свобода" она утверждает, что именно Ермак контролировал процесс выполнения президентских поручений и единолично решал, какие из них реализовать, а какие заблокировать.

"Поверьте мне, мне страшно. Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь, благодарю Бога за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек, очень опасный. И те, кто его знает, это поймут", — сказала Мендель.

По ее словам, Зеленский лично передавал Ермаку определенные решения, однако дальнейший процесс зависел от того, считал ли руководитель ОП "выгодными" или "целесообразными". Мендель утверждает, что Ермак мог блокировать работу правоохранительных органов, останавливать закупки, препятствовать выполнению конкретных президентских поручений, а также давать прямые запреты чиновникам.

"Андрей Борисович всегда указывает на кого-то, кто виноват. И если все происходит через Андрея Борисовича, то столько мы видим негативных решений и провалов в политике? Но виновными оказываются другие – советники, заместители министров, министры и кто-либо другой", — утверждает Мендель.

Мендель также утверждает, что согласно ее источникам в Офисе президента именно Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения России не будет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Мендель рассказала, как Ермак спрашивал у американского политического консультанта, как стать президентом.

Также "Комментарии" писали, что в ВР назвали 4 кандидата на должность нового руководителя Офиса президента.



Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/mendel-pro-yermaka-vplyv-na-zelenskoho/33611619.html
