"Мне страшно": бывшая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное признание об Ермаке

Slava Kot
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель сделала резонансное заявление экс-главе Офиса президента Андрея Ермаке. Она назвала Ермака "очень опасным человеком" и рассказала о его влиянии на принятие решений в государстве во время ее работы.
Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Юлия Мендель работала в команде президента в тот период, когда Ермак уже возглавлял Офис. В интервью "Радио Свобода" она утверждает, что именно Ермак контролировал процесс выполнения президентских поручений и единолично решал, какие из них реализовать, а какие заблокировать.
По ее словам, Зеленский лично передавал Ермаку определенные решения, однако дальнейший процесс зависел от того, считал ли руководитель ОП "выгодными" или "целесообразными". Мендель утверждает, что Ермак мог блокировать работу правоохранительных органов, останавливать закупки, препятствовать выполнению конкретных президентских поручений, а также давать прямые запреты чиновникам.
Мендель также утверждает, что согласно ее источникам в Офисе президента именно Ермак убеждал Зеленского, что полномасштабного вторжения России не будет.
