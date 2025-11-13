Хто може стати новим міністром енергетики: ЗМІ назвали основного претендента на місце Світлани Гринчук

Новим міністром енергетики України після звільнення Світлани Гринчук може стати нинішній керівник НАК Нафтогаз Сергій Корецький. Його зараз вважають основним кандидатом на цю посаду.

Інших претендентів поки не розглядають, бо Корецького вважають "найсильнішим у галузі". Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на джерела в Офісі президента.

Що відомо про Сергія Корецького

Сергій Корецький став очільником Нафтогазу 14 травня 2025 року. Перед тим, від листопада 2022 року, він був керівником Укрнафти та Укртатнафти. Раніше Корецький очолював мережу автозаправних станцій "WOG".

Він також розбудовував власну мережу кафе під брендом Idealist Coffee.

У 2021 році Корецький вийшов з переліку бенефіціарів кавових компаній. Від серпня 2019 до листопада 2022 він був співзасновником та головою правління швейцарського енерготрейдера Centurion Group SA.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що написала заяву про відставку після гучного розслідування НАБУ про розкрадання в Енергоатомі.

Як повідомляв портал "Коментарі", Світлана Гринчук раніше прокоментувала розслідування НАБУ. Заявила, що для неї важливо, аби слідчі дії відбувалися "прозоро та відкрито". Гринчук також додала, що у випадку доведення провини, всі особи мають бути притягнуті до відповідальності, адже у неї "нульова толерантність до корупції".

Окрім того, видання "Коментарі" писало, що під час засідання Вищого антикорупційного суду у справі про можливу корупцію в АТ "Енергоатом" прокурор оприлюднив дані, згідно з якими міністерка енергетики Світлана Гринчук неодноразово ночувала у міністра юстиції Германа Галущенка. У коментарі журналістам міністерка заявила, що їй "нічого про це не відомо".