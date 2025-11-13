Кто может стать новым министром энергетики: СМИ назвали основного претендента на место Светланы Гринчук

Новым министром энергетики Украины после увольнения Светланы Гринчук может стать нынешний руководитель НАК Нафтогаз Сергей Корецкий. Его сейчас считают основным кандидатом на этот пост.

Министерство энергетики. Фото: из открытых источников

Других претендентов пока не рассматривают, потому что Корецкого считают "сильнейшим в отрасли". Об этом сообщает Общественное, ссылаясь на источники в Офисе президента.

Что известно о Сергее Корецком

Сергей Корецкий стал главой Нафтогаза 14 мая 2025 года. Прежде с ноября 2022 года он был руководителем Укрнафты и Укртатнафты. Ранее Корецкий возглавлял сеть автозаправочных станций "WOG".

Он также строил собственную сеть кафе под брендом Idealist Coffee.

В 2021 году Корецкий вышел из перечня бенефициаров кофейных компаний. С августа 2019 года до ноября 2022 года он был соучредителем и председателем правления швейцарского энерготрейдера Centurion Group SA.

Напомним, вечером 12 ноября министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что написала заявление об отставке после громкого расследования НАБУ о хищении в Энергоатоме.

Как сообщал портал "Комментарии", Светлана Гринчук ранее прокомментировала расследование НАБУ. Заявила, что для нее важно, чтобы следственные действия происходили "прозрачно и открыто". Гринчук также добавила, что в случае доказывания вины все лица должны быть привлечены к ответственности, ведь у нее "нулевая толерантность к коррупции".

Кроме того, издание "Комментарии" писало, что во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу о возможной коррупции в АО "Энергоатом" прокурор обнародовал данные, согласно которым министер энергетики Светлана Гринчук неоднократно ночевала у министра юстиции Германа Галущенко. В комментарии журналистам министерша заявила, что ей "ничего об этом не известно".