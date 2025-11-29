logo

BTC/USD

90578

ETH/USD

3003.38

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Ермак сделал сенсационное заявление после своей отставки: куда решил отправиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак сделал сенсационное заявление после своей отставки: куда решил отправиться

Ермак после освобождения и обысков заявил, что идет на фронт

29 ноября 2025, 07:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом бывший чиновник заявил в интервью американскому изданию "New York Post".

Ермак сделал сенсационное заявление после своей отставки: куда решил отправиться

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", – отметил Ермак.

Также он добавил, что чувствует отвращение от грязи, вылитой на него, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду.

В комментарии изданию экс-чиновник не уточнил, в каком подразделении планирует служить и когда именно отправится в зону боевых действий. После эмоционального сообщения он перестал отвечать на звонки.

Читайте также на портале "Комментарии" — в НАБУ и САП подтвердили обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. В течение дня появлялись шокирующие детали о возможных записях в кабинете, о вероятном подозрении и панике на Банковой. Как стало известно уже под вечер от президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак написал заявление об отставке. Что может скрываться за этой громкой операцией? Почему НАБУ и САП зашли не только в Офис президента, но и домой к главе президентской канцелярии и, по существу, почему именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – во фракции "Слуга народа" поддержали решение президента Владимира Зеленского об уходе Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, подчеркнув, что в команде президента важно демонстрировать единство и концентрацию на ключевых целях страны, прежде всего на победе в войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nypost.com/2025/11/28/world-news/andriy-yermak-is-prepared-for-any-reprisals-after-resignation-from-ukraines-govt/
Теги:

Новости

Все новости