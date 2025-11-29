Ермак сделал сенсационное заявление после своей отставки: куда решил отправиться

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом бывший чиновник заявил в интервью американскому изданию "New York Post".

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", – отметил Ермак.

Также он добавил, что чувствует отвращение от грязи, вылитой на него, и еще большее отвращение вызывает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду.

В комментарии изданию экс-чиновник не уточнил, в каком подразделении планирует служить и когда именно отправится в зону боевых действий. После эмоционального сообщения он перестал отвечать на звонки.

