Почему НАБУ и САП взялись за Ермака: о чем свидетельствует его отставка

В НАБУ и САП подтвердили обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. В течение дня появлялись шокирующие детали о возможных записях в кабинете, о вероятном подозрении и панике на Банковой. Как стало известно уже под вечер от президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак написал заявление об отставке. Что может скрываться за этой громкой операцией? Почему НАБУ и САП зашли не только в Офис президента, но и домой к главе президентской канцелярии и, по существу, почему именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Концентрация власти вредна даже во время войны

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко говорит, что эта ситуация напоминает, если не революцию, то, как минимум, попытку государственного переворота.

"Потому что, когда, грубо говоря, не первого, но и не второго человека в стране заставляют уходить, обставляют его и всех его знакомых подозрениями – это серьезная заявка на смену власти в Украине. Лично мне это нравится и нравится с нескольких точек зрения", — отметил эксперт.

Андрей Еременко заметил, во-первых, с кем бы он ни говорил, все говорят, что Ермак централизовал коррупцию под себя.

"Я конечно доказательств не имею, но говорю ли я об этом с какими-то депутатами, или с бизнесменами, или с кем-то другим, все они либо не знают, либо говорят, что Ермак под себя все подмял и вся коррупция ведет к нему и он источник коррупции. Во-вторых, сама по себе концентрация власти вредна даже во время войны. И теперь, когда во власти появится ну хотя бы какая-нибудь дискуссия, там будут хоть какие-то другие люди, хоть какое-то обновление, то это будет очень позитивно для нас всех. В-третьих, эта отставка по большому счету главы Офиса, то есть человека, который должен помогать президенту в работе, не нарушит работу институтов. Потому что Кабмин, Верховная Рада и тому подобное будут работать, как они работали и раньше. То есть сам факт того, что в Украине, несмотря на войну, существует мощный раздел власти, нас сейчас спасает", – констатировал эксперт.

Это намек Зеленскому

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что обыск у действующего главы президентской канцелярии производился впервые. То есть, событие уникально как по "решительности" правоохранительных органов, так и по масштабу потенциальных злоупотреблений, вызвавших такие следственные действия.

"Сейчас мы наблюдаем геополитическое представление, цель которого не очищение и улучшение топовой украинской власти, а примитивное принуждение к поддержанию мирного процесса в его видении Дональдом Трампом. Это вовсе не означает, что Андрей Ермак, без разрешения которого над Украиной и солнце не сходит, не имеет отношения к коррупционным схемам. Но убежден, что он был прекрасно осведомлен о планируемых у него обысках. И он, кто угодно, но не дурак, потому никаких реально компрометирующих материалов у него найти не удастся", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что глава ОП по делу "бригады Миндича" проходит только как свидетель. Задача таких показательных следственных действий – прозрачно намекнуть президенту Зеленскому, что его элементарно могут вымазать в коррупционной грязи по уши, если не будет послушным.

"Однако, когда Зеленский перестанет мешать Трампу воссоединиться с взлелеянной в мечтах Нобелевкой, то никто Ермака трогать не будет. Разве что после отставки временно переведут в советники, чтобы потом выдвинуть в премьер-министры. Конечно, это больше шутка, однако все возможно…", — отметил Александр Кочетков.

