Ермак в США спрашивал, как стать президентом страны - Мендель
НОВОСТИ

Ермак в США спрашивал, как стать президентом страны - Мендель

Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак в 2019 году интересовался, как стать президентом и выстраивал собственную вертикаль влияния

3 декабря 2025, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что еще в 2019 году Андрей Ермак интересовался возможностью стать президентом страны. Об этом она рассказала в эфире Радио Свобода, комментируя политическую роль и влияние бывшего руководителя Офиса президента.

Ермак в США спрашивал, как стать президентом страны - Мендель

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

По словам Мендель, во время рабочей поездки в США Ермак обратился к одному из американских политических консультантов о том, как стать президентом. Журналистка отмечает, что амбиции Ермака были заметны с первых лет его работы в команде Зеленского.

"Я поделюсь с вами, что в 2019 году Андрей Борисович Ермак, будучи в США, говорил с политическим консультантом и сам спрашивал его, как ему стать президентом страны. Следовательно, амбиции у Андрея Борисовича достаточно велики, и они, в принципе, показательно велики", — сказала Мендель.

Мендель утверждает, что Ермак начал строить свою вертикаль влияния еще в 2019 году, когда работал советником президента. По ее словам, он внимательно следил за тем, как медиа освещают его деятельность, и стремился к положительной публичности.

Журналистка также рассказала о неформальной практике, которая якобы действовала в 2022-2024 годах в работе с международными медиа. По ее словам, некоторые редакции могли получить интервью с Зеленским только после того, как сначала брали интервью у Ермака и подавали его в положительном свете. По мнению Мендель Зеленский не знал о таких неформальных правилах, созданных Ермаком.

Напомним, что Андрей Ермак возглавлял Офис президента с февраля 2020 года и покинул пост 28 ноября 2025 года. Его отставка "по собственному желанию" состоялась в тот же день, когда НАБУ и САП провели обыски в рамках масштабного коррупционного расследования в энергетике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный может стать новым руководителем Офиса президента вместо Ермака.

Также "Комментарии" писали, что в "Слуге народа" отреагировали на отставку Ермака.



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=viE4MkkXPjk
