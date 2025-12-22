Єрмак остаточно втрачає вплив на ОП: яке рішення ухвалено

Після відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з посад були звільнені всі його радники та помічники. Наразі невідомо, чи їх повністю звільнили з ОП, чи вони продовжать працювати в офісі. Про це повідомили "Українські Новини" з посиланням на офіційну відповідь від ОП на запит.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що зокрема з посади радника керівника Офісу президента України було звільнено члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.

"У зв’язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад", — йдеться у відповіді ОПУ на запит.

Варто звернути увагу, що там не надали перелік звільнених людей. Згідно з попередніми публічними заявами офісу, відомо, що станом на грудень 2024 року у Єрмака було дев’ять радників: штатні – Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні – Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.

