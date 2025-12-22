Єрмак остаточно втрачає вплив на ОП: яке рішення ухвалено

Рубрики
Після відставки керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з посад були звільнені всі його радники та помічники. Наразі невідомо, чи їх повністю звільнили з ОП, чи вони продовжать працювати в офісі. Про це повідомили "Українські Новини" з посиланням на офіційну відповідь від ОП на запит.
Журналісти зазначають, що зокрема з посади радника керівника Офісу президента України було звільнено члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка.
Варто звернути увагу, що там не надали перелік звільнених людей. Згідно з попередніми публічними заявами офісу, відомо, що станом на грудень 2024 року у Єрмака було дев’ять радників: штатні – Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко; позаштатні – Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова, Олександр Роднянський.
