Кінець епохи Єрмака: чи втримаються на своїх посадах Сирський, Малюк, Свириденко
НОВИНИ

Кінець епохи Єрмака: чи втримаються на своїх посадах Сирський, Малюк, Свириденко

Піраміда єрмаківської влади та посадової матриці просто вражає своїм масштабом

1 грудня 2025, 18:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Після відставки Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента у ЗМІ заговорили про те, що тепер варто чекати на нові кадрові перестановки, адже вже екс-глава ОП лобіював свого часу призначення цілої низки людей на топові посади у державі. Скільки ще втримаються на своїх постах без Єрмака його протеже Сирський, Малюк, Свириденко? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Кінець епохи Єрмака: чи втримаються на своїх посадах Сирський, Малюк, Свириденко

Андрій Єрмак та його люди

Найбільше ймовірність, що першим піде Сирський

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков говорить, що зміна фігури, якою є голова Офісу президента, зачіпає всіх, тому що його завдання втілювати бажання, бачення президента на якісь рішення – на укази, доручення, розпорядження, проводити їх, можливо, через закон. Ось цим усім опікується глава адміністрації президента. Він від імені президента вирішує питання з Верховною Радою, Кабміном та стежить за тим, щоб бажання президента реалізовувалися.

"Тому звільнення голови ОП справді зачіпає всіх, але, насамперед тих, хто активно співпрацював з Андрієм Єрмаком. До того ж, наступний глава Офісу президента позбавлятиметься всіх, хто співпрацював з його попередником, тому що, як мінімум, він не захоче, щоб йшла чутлива інформація про те, куди він ходить, з ким зустрічається тощо", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо головкому ЗСУ Олександра Сирського, то, на думку Олександра Кочеткова, практично на 90% він піде. Тому що Сирський – людина яку знайшов та просунув на посаду замість Залужного саме Єрмак.

"Причому Єрмак шукав таку слухняну людину, яка не напружує начальство. До того ж ніяких відчутних успіхів Сирського в його безпосередній діяльності немає. Фронт нехай і потихеньку, але котиться назад. І це дозволяє американцям нав'язувати нам мир з аргументом, що все одно Росія Донбас забере. Мовляв, віддавайте краще відразу і збережіть життя – це позиція американців і протиставити їй практично нічого. Тому питання із відставкою Сирського практично вирішене. Щодо Василя Малюка, то він практично 100%, що залишається на своєму місці, оскільки ця фігура найбільше зав'язана саме на президента. Ходять чутки, що він нібито не захистив голову Офісу президента, але його завдання захищати президента, а не голову його офісу. До того ж, до Малюка практично немає питань. Він має виробничі успіхи. Тут можна згадати і морські, а далекі безпілотники. Вони досить вдало діють, і СБУ досить вдало проводить гучні операції, м'яко кажучи. Щодо Юлії Свириденко, то з її відставкою питання вирішено 50 на 50. Її називають, як одним із кандидатів, на главу Офісу президента. І ось тут може статися перестановка. До неї, як прем'єра, поки що претензій немає, бо вона ще мало працює. Щодо цього це – не плюс і не мінус, а близько нуля. Її чіпатимуть лише у тому випадку, якщо це порадять зробити американці чи інші партнери. Тоді її можуть призначити на главу Офісу президента. Але поки що по ній питання не вирішене", – зазначив політтехнолог.

Підсумовуючи, Олександр Кочетков наголосив, що питання з відставкою Сирського вирішене "практично напевно", з великою ймовірністю залишається на своїй посаді Малюк. А стосовно Свириденко питання вирішено 50 на 50, і остаточне рішення залежатиме від інших обставин.

Найцікавіше, що буде з медіамашиною Єрмака

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зауважив, що єрмаківська піраміда влади і посадової матриці, яка була замкнута на екс-голові ОП, просто вражає. Бо це люди у наглядових радах, люди у державних підприємствах, люди у Кабінеті міністрів, люди в Офісі президента, у правоохоронних і силових відомствах. 

"І треба розуміти, що за 5 років Єрмак вибудував досить цілісну управлінську модель впливу на найдрібніші справи, які стосувалися долі тих чи інших важливих посадовців, політиків, олігархів. Тому демонтувати просто так і зачистити цю систему неможливо в активному режимі. Це по-перше. А, по-друге, чи потрібно це, оскільки багато хто навіть із тих, кого ми вважаємо людьми Єрмака, вони досить швидко перевзуються, переметнуться в іншу сторону, адже вони прекрасно розуміють, що вони мають бути людьми Зеленського, а не людьми Єрмака у всіх справах забезпечення політичного курсу президента України", – зазначив експерт.

Він продовжує, тому б не сказав що Василь Малюк є людиною Єрмака. Він давно вже себе позиціонує, як людина президента. 

"Те, що Поклад був людиною Єрмака, то це так у більшій мірі, але є поняття ієрархії в правоохоронних структурах. Що стосується Юлії Свириденко, то вона влаштує повністю президента. Вона досить чутлива до політичних змін. Тому, перше, що буде робити Свириденко – це максимально демонструвати свою відданість президенту і новому голові ОП. І вона це зробить. Олександр Сирський, до речі, справді може бути змінений. Але це пов'язано більше не з тим, що за ним є шлейф Єрмака, а більше з тим, що буде ухвалений новий план оборони країни, про що президент говорив зі Шмигалем і необхідністю більших змін на фронті, які будуть потрібні, якщо, наприклад, держава піде на курс мирного врегулювання у нових вже змінених умовах", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Постернак наглошує найцікавіше, що буде з медіамашиною Єрмака, бо вона навіть більш глобальніша, ніж кадрова матриця в різних державних органах влади. 

"Ось медіамашина, а це й телеканали, анонімні telegram-канали, YouTube-проекти, онлайн-видання, група політтехнологів, які забезпечували роботу Єрмака, медіа радники і доволі значний фінансовий ресурс, який на це все витрачався. Оце точно цікаво, враховуючи, що багато хто з них вже фактично хоче забути про свою співпрацю з Єрмаком і готовий знаходити нові якісь можливості, щоб працювати з новими клієнтами. Я думаю, що ця медіамашина поступово буде розвалена, або її підбере хтось інший, спроможний фінансувати подібні речі", – констатував експерт.

