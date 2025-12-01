Кінець епохи Єрмака: чи втримаються на своїх посадах Сирський, Малюк, Свириденко

Після відставки Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента у ЗМІ заговорили про те, що тепер варто чекати на нові кадрові перестановки, адже вже екс-глава ОП лобіював свого часу призначення цілої низки людей на топові посади у державі. Скільки ще втримаються на своїх постах без Єрмака його протеже Сирський, Малюк, Свириденко? Видання "Коментарі" із цим питанням звернулося до експертів.

Андрій Єрмак та його люди

Найбільше ймовірність, що першим піде Сирський

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков говорить, що зміна фігури, якою є голова Офісу президента, зачіпає всіх, тому що його завдання втілювати бажання, бачення президента на якісь рішення – на укази, доручення, розпорядження, проводити їх, можливо, через закон. Ось цим усім опікується глава адміністрації президента. Він від імені президента вирішує питання з Верховною Радою, Кабміном та стежить за тим, щоб бажання президента реалізовувалися.

"Тому звільнення голови ОП справді зачіпає всіх, але, насамперед тих, хто активно співпрацював з Андрієм Єрмаком. До того ж, наступний глава Офісу президента позбавлятиметься всіх, хто співпрацював з його попередником, тому що, як мінімум, він не захоче, щоб йшла чутлива інформація про те, куди він ходить, з ким зустрічається тощо", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Щодо головкому ЗСУ Олександра Сирського, то, на думку Олександра Кочеткова, практично на 90% він піде. Тому що Сирський – людина яку знайшов та просунув на посаду замість Залужного саме Єрмак.

"Причому Єрмак шукав таку слухняну людину, яка не напружує начальство. До того ж ніяких відчутних успіхів Сирського в його безпосередній діяльності немає. Фронт нехай і потихеньку, але котиться назад. І це дозволяє американцям нав'язувати нам мир з аргументом, що все одно Росія Донбас забере. Мовляв, віддавайте краще відразу і збережіть життя – це позиція американців і протиставити їй практично нічого. Тому питання із відставкою Сирського практично вирішене. Щодо Василя Малюка, то він практично 100%, що залишається на своєму місці, оскільки ця фігура найбільше зав'язана саме на президента. Ходять чутки, що він нібито не захистив голову Офісу президента, але його завдання захищати президента, а не голову його офісу. До того ж, до Малюка практично немає питань. Він має виробничі успіхи. Тут можна згадати і морські, а далекі безпілотники. Вони досить вдало діють, і СБУ досить вдало проводить гучні операції, м'яко кажучи. Щодо Юлії Свириденко, то з її відставкою питання вирішено 50 на 50. Її називають, як одним із кандидатів, на главу Офісу президента. І ось тут може статися перестановка. До неї, як прем'єра, поки що претензій немає, бо вона ще мало працює. Щодо цього це – не плюс і не мінус, а близько нуля. Її чіпатимуть лише у тому випадку, якщо це порадять зробити американці чи інші партнери. Тоді її можуть призначити на главу Офісу президента. Але поки що по ній питання не вирішене", – зазначив політтехнолог.

Підсумовуючи, Олександр Кочетков наголосив, що питання з відставкою Сирського вирішене "практично напевно", з великою ймовірністю залишається на своїй посаді Малюк. А стосовно Свириденко питання вирішено 50 на 50, і остаточне рішення залежатиме від інших обставин.

Найцікавіше, що буде з медіамашиною Єрмака

Керівник Центру політичної розвідки, політтехнолог Олег Постернак зауважив, що єрмаківська піраміда влади і посадової матриці, яка була замкнута на екс-голові ОП, просто вражає. Бо це люди у наглядових радах, люди у державних підприємствах, люди у Кабінеті міністрів, люди в Офісі президента, у правоохоронних і силових відомствах.

"І треба розуміти, що за 5 років Єрмак вибудував досить цілісну управлінську модель впливу на найдрібніші справи, які стосувалися долі тих чи інших важливих посадовців, політиків, олігархів. Тому демонтувати просто так і зачистити цю систему неможливо в активному режимі. Це по-перше. А, по-друге, чи потрібно це, оскільки багато хто навіть із тих, кого ми вважаємо людьми Єрмака, вони досить швидко перевзуються, переметнуться в іншу сторону, адже вони прекрасно розуміють, що вони мають бути людьми Зеленського, а не людьми Єрмака у всіх справах забезпечення політичного курсу президента України", – зазначив експерт.

Він продовжує, тому б не сказав що Василь Малюк є людиною Єрмака. Він давно вже себе позиціонує, як людина президента.

"Те, що Поклад був людиною Єрмака, то це так у більшій мірі, але є поняття ієрархії в правоохоронних структурах. Що стосується Юлії Свириденко, то вона влаштує повністю президента. Вона досить чутлива до політичних змін. Тому, перше, що буде робити Свириденко – це максимально демонструвати свою відданість президенту і новому голові ОП. І вона це зробить. Олександр Сирський, до речі, справді може бути змінений. Але це пов'язано більше не з тим, що за ним є шлейф Єрмака, а більше з тим, що буде ухвалений новий план оборони країни, про що президент говорив зі Шмигалем і необхідністю більших змін на фронті, які будуть потрібні, якщо, наприклад, держава піде на курс мирного врегулювання у нових вже змінених умовах", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Олег Постернак наглошує найцікавіше, що буде з медіамашиною Єрмака, бо вона навіть більш глобальніша, ніж кадрова матриця в різних державних органах влади.

"Ось медіамашина, а це й телеканали, анонімні telegram-канали, YouTube-проекти, онлайн-видання, група політтехнологів, які забезпечували роботу Єрмака, медіа радники і доволі значний фінансовий ресурс, який на це все витрачався. Оце точно цікаво, враховуючи, що багато хто з них вже фактично хоче забути про свою співпрацю з Єрмаком і готовий знаходити нові якісь можливості, щоб працювати з новими клієнтами. Я думаю, що ця медіамашина поступово буде розвалена, або її підбере хтось інший, спроможний фінансувати подібні речі", – констатував експерт.

