В Україні міг бути "майдан проти Єрмака": до чого тут одкровення Мендель

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак мав значний вплив на главу держави та нерідко викривлював для нього інформацію. При цьому її тезис тепер дещо нагадують тези ображеного Арестовича. Таку думку висловив політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук.

Єрмак та Мендель. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначає, після прочитання інтерв’ю Мендель виникло враження, що ми бачимо відпрацювання календарного плану "Майдан проти Єрмака", який було розписано завчасно, а тому навіть після відставки Єрмака його, принаймні частково, продовжують реалізовувати.

"Ну, а, що? Інтерв'ю записані і проплачені завчасно, а тому виходять за планом. Навіть, якщо сам план уже втратив актуальність", – зазначив експерт.

Він зауважує, що вже говорив раніше про проект державного перевороту через Верховну Раду, але очевидно, що його має супроводжувати низка "додаткових операцій". Скидається, що найважливішим елементом цього всього був "майдан проти Єрмака", який, мабуть, мав би започаткувати масові протести. Ну, а далі ці протести мали б "оформити" депутати.

"Думаю, у плані були і провокації, і "побиття активістів тітушками Єрмака" і все таке подібне. Ну, а уламки цього плану, який, очевидно, доводиться корегувати просто "на ходу", ми спостерігаємо зараз. У вигляді запланованих сильно завчасно публікацій, які продовжують виходити і зараз. І, мабуть, будуть виходити ще деякий час", – зазначив експерт.

За словами Мендель, під час робочої поїздки до США Єрмак звернувся до одного з американських політичних консультантів щодо того, як стати президентом. Журналістка зазначає, що амбіції Єрмака були помітними з перших років його роботи у команді Зеленського.



