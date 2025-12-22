Ермак окончательно теряет влияние на ОП: какое решение принято

Рубрики
Кравцев Сергей
После отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с должностей были уволены все его советники и помощники. Пока неизвестно, полностью ли их уволили из ОП, продолжат ли они работать в офисе. Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на официальный ответ от ОП по запросу.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, что в частности с должности советника руководителя Офиса президента Украины был уволен член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.
Следует обратить внимание, что там не предоставили перечень уволенных людей. Согласно предварительным публичным заявлениям офиса, известно, что на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников: штатные – Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные – Сергей Лещенко, Дарья Заровна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова, Александр Роднянский.
