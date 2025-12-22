logo

Главная Новости Политика Украины 2025 Ермак окончательно теряет влияние на ОП: какое решение принято
commentss НОВОСТИ Все новости

Ермак окончательно теряет влияние на ОП: какое решение принято

После отставки Андрея Ермака на Банковой произошли кадровые изменения

22 декабря 2025, 11:18
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с должностей были уволены все его советники и помощники. Пока неизвестно, полностью ли их уволили из ОП, продолжат ли они работать в офисе. Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на официальный ответ от ОП по запросу.

Ермак окончательно теряет влияние на ОП: какое решение принято

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что в частности с должности советника руководителя Офиса президента Украины был уволен член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"В связи с увольнением Руководителя Офиса Президента Украины лица, состоявшие на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) Руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", — говорится в ответе ОПУ на запрос.

Следует обратить внимание, что там не предоставили перечень уволенных людей. Согласно предварительным публичным заявлениям офиса, известно, что на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников: штатные – Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные – Сергей Лещенко, Дарья Заровна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова, Александр Роднянский.

Читайте на портале "Комментарии" — после отставки Андрея Ермака с должности главы Офиса президента в СМИ заговорили о том, что теперь стоит ждать новых кадровых перестановок, ведь уже экс-глава ОП лоббировал в свое время назначение целого ряда людей на топовые должности в государстве. Сколько еще удержатся на своих постах без Ермака его протеже Сырский, Малыш, Свириденко? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью "Радио Свобода", что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак оказал значительное влияние на главу государства и нередко искажал для него информацию. Почему именно сейчас появились такие откровения об Ермаке со стороны Менделя? Что за этим может стоять? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.




Источник: https://ukranews.com/ua/news/1123975-sergiya-leshhenka-zvilneno-z-ofisu-prezydenta-ukrayiny
