Ермак окончательно теряет влияние на ОП: какое решение принято

После отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с должностей были уволены все его советники и помощники. Пока неизвестно, полностью ли их уволили из ОП, продолжат ли они работать в офисе. Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на официальный ответ от ОП по запросу.

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что в частности с должности советника руководителя Офиса президента Украины был уволен член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко.

"В связи с увольнением Руководителя Офиса Президента Украины лица, состоявшие на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) Руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей", — говорится в ответе ОПУ на запрос.

Следует обратить внимание, что там не предоставили перечень уволенных людей. Согласно предварительным публичным заявлениям офиса, известно, что на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников: штатные – Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные – Сергей Лещенко, Дарья Заровна, Михаил Подоляк, Элина Ельянова, Александр Роднянский.

