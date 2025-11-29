Чому Єрмак вирішив податися у військо: чи втримає Зеленський керівництво країною

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт після того, як подав у відставку на тлі корупційного скандалу та слідчих дій НАБУ у його будинку. Про це екс-чиновник заявив в інтерв'ю американському виданню New York Post. Зокрема Єрмак сказав таке: "Мене осквернили, і мою гідність не захистили. Тому я не хочу створювати проблеми для Зеленського, я йду на фронт". Про що свідчить такий коментар вже екс-глави ОП? Чи витримає Зеленський заміну керівника свого офісу, адже тільки лінивий не говорив останні роки про пов’язаність і навіть залежність президента від очільника його офісу, на якому було зав’язано багато питань, зокрема він був очільник української делегації на переговорах? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак

Багато українців хотіли би побачити Єрмака на найгарячіших ділянках фронту

Політичний експерт Світлана Кушнір зазначила, що Андрій Єрмак, як й інші до нього, думав, що влада буде вічною. Оманлива позиція призвела до того, що він свідомо став магнітом всього поганого і цим прислужився Володимиру Зеленському, який страшенно не любить критики: Андрій Єрмак його від цього часом рятував.

"Але влада – це перевірка на спроможність не піддаватися корисливим думкам, діям та не впадати у гріх переслідування неугодних чи опозиціонерів. А ще – нагарбати у власні засіки мільйони і мільярди. Цей екзамен в оточенні Зеленського ні Єрмак, ні Шурма, ні ті ж "свої" міністри Галущенко, Гринчук, Резніков... та ціла кагала – не пройшли. Бути причетним до світового рівня корупційного скандалу – це політична смерть. Що ж, якщо Єрмак дійсно за обліково-військовою спеціальністю зараз мобілізується до війська, думаю, що багато українців хотіли би побачити його на найгарячіших ділянках фронту, а не у службі забезпечення чи де-інде у штабах. Сценаристи, як часто називають нині Банкову, і тут проявили свій хист – піду і змию цю ганьбу кров’ю! Ну, це ж фраза з фільмів, які вони дивилися про Вітчизняну війну у дитинстві, і які потім заборонили, як радянський наратив. Щоб повторити його зараз", – зазначила експерт.

Світлана Кушнір звертає увагу на ще одну важливу річ – імідж і репутація України на геополітичній мапі світу.

"Після виявлення корупції, ще все треба довести у суді, у вищих кабінетах в ОП, ми можемо втратити довіру наших партнерів, які побачили, як люди, яких привів до влади Зеленський, під час кривавої війни, просто ділять гроші, вкрадені у армії, ВПО, соціально незахищених верств. Чи дадуть вони після такого допомогу, від якої ми критично залежимо?", – задається риторичним питанням Світлана Кушнір.

Експерт підсумовує, йти до війська Андрію Борисовичу треба було ще тоді, коли виник скандал з його братом, який прикриваючись спорідненістю, торгував посадами прямо не відходячи від приміщення на Банковій. От з того самого дня і почалася всесвітня ганьба Єрмака.

Керованість країною нікуди не зникне

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун так прокоментував ситуацію:

"Даний коментар Андрія Єрмака свідчить про те, що у нинішніх умовах він хотів би довести свою доброчесність. І шляхом, скажімо, такої особистої служби продемонструвати, що ті закиди, які є в його сторону, не мають підґрунтя. В принципі, це мені здається в нинішніх обставинах гарний крок з точки зору і якоїсь ціннісної, і репутаційної для нього історії. Він вочевидь користується цією можливістю".

Максим Джигун говорить, що за шість років свого перебування поруч із президентом Зеленським у Єрмака сформувалася величезне коло контактів і можливостей взаємодії з різними і посадовцями, і не посадовцями, але у країна, яка вважається демократичною, яка має сталі інституції, попри те, що, можливо, вони не до кінця інституціалізовані, але по факту має всі ключові органи, які приймають рішення, точно вистоїть, адже незамінних людей не має бути.

"Вважаю, що наступна людина, яка очолить ОП, має бути готова до того, що це виклик, що це зовсім інша конфігурація свого функціоналу, а функціонал тут ключовий – допомагати президенту бути ефективним, фактично планувати його діяльність. Незважаючи на те, що у нас у законодавстві не прописана посада голови Офісу президента, у багатьох західних країнах прописана посада "chif of staff", тобто посада людини, яка займається розкладом президента, а для нас, як країни, яка перебуває в умовах війни, це вкрай важливо. Вважаю, що, якщо ця людина має настільки велике значення в країні, то це потребує формування цілого інституту, який би займався підтримкою президента", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи Максим Джигун наголосив, що після відходу Єрмака ніякої управлінської кризи не відбудеться, керованість державою продовжиться за рахунок президента, уряду, парламенту, а вже люди, які виконують функції підтримки президента, звичайно, мають включатися у роботу швидко. Проте це не означає, що не знайдеться іншої людини на зміну Єрмаку.

