Почему Ермак решил податься в армию: удержит ли Зеленский руководство страной

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что уходит на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом экс-чиновник заявил в интервью американскому изданию New York Post. В частности, Ермак сказал такое: "Меня осквернили, и мое достоинство не защитили. Потому я не хочу создавать проблемы для Зеленского, я иду на фронт". О чем свидетельствует такой комментарий уже экс-главы ОП? Выдержит ли Зеленский замену руководителя своего офиса, ведь только ленивый не говорил последние годы о связанности и даже зависимости президента от руководителя его офиса, на котором было завязано много вопросов, в частности он был главой украинской делегации на переговорах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак

Многие украинцы хотели бы увидеть Ермака на самых горячих участках фронта

Политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что Андрей Ермак, как и другие, думал, что власть будет вечной. Обманчивая позиция привела к тому, что он сознательно стал магнитом всего плохого и этим послужил Владимиру Зеленскому, который ужасно не любит критики: Андрей Ермак его от этого время от времени спасал.

"Но власть – это проверка на способность не поддаваться корыстным мыслям, действиям и не впадать в грех преследования неугодных или оппозиционеров. А еще – награбить в собственные закрома миллионы и миллиарды. Этот экзамен в окружении Зеленского ни Ермак, ни Шурма, ни те же "свои" министры Галущенко, Гринчук, Резников... и целая кагала — не прошли. Быть причастным к мировому уровню коррупционного скандала – это политическая смерть. Что ж, если Ермак действительно по учетно-военной специальности сейчас мобилизуется в армию, думаю, что многие украинцы хотели бы увидеть его на самых горячих участках фронта, а не в службе обеспечения или где-нибудь в штабах. Сценаристы, как часто называют сейчас Банковую, и здесь проявили свое дарование – пойду и смою этот позор кровью! Ну, это же фраза из фильмов, которые они смотрели об Отечественной войне в детстве, и которые потом запретили, как советский нарратив. Чтобы повторить его сейчас", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир обращает внимание на еще одну важную вещь – имидж и репутация Украины на геополитической карте мира.

"После обнаружения коррупции, еще все нужно доказать в суде, в высших кабинетах в ОП, мы можем потерять доверие наших партнеров, которые увидели, как люди, которых привел к власти Зеленский, во время кровавой войны просто делят деньги, украденные в армии, ВПЛ, социально незащищенных слоев. Дадут ли они после такой помощи, от которой мы критически зависим?", – задается риторическим вопросом Светлана Кушнир.

Эксперт подытоживает, идти в армию Андрею Борисовичу нужно было еще тогда, когда возник скандал с его братом, прикрываясь родством, торговал должностями прямо не отходя от помещения на Банковой. Вот с того же дня и начался всемирный позор Ермака.

Управляемость страной никуда не исчезнет

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал ситуацию:

"Данный комментарий Андрея Ермака свидетельствует о том, что в нынешних условиях он хотел бы доказать свою добродетель. И путем, скажем, такой личной службы продемонстрировать, что упреки, которые есть в его сторону, не имеют основания. В принципе, это мне кажется в нынешних обстоятельствах хороший шаг с точки зрения и какой-то ценностной, и репутационной для него истории. Он, очевидно, пользуется этой возможностью".

Максим Джигун говорит, что за шесть лет своего пребывания рядом с президентом Зеленским у Ермака сформировался огромный круг контактов и возможностей взаимодействия с разными и должностными лицами, и не должностными лицами, но в стране, которая считается демократической, имеющей устоявшиеся институции, несмотря на то, что, возможно, они не до конца институциализируются, но по факту ведь незаменимых людей не должно быть.

"Считаю, что следующий человек, который возглавит ОП, должен быть готов к тому, что это вызов, это совсем другая конфигурация своего функционала, а функционал здесь ключевой – помогать президенту быть эффективным, фактически планировать его деятельность. Несмотря на то, что у нас в законодательстве не прописана должность главы Офиса президента, во многих западных странах прописана должность "chif of staff", то есть должность человека, занимающегося расписанием президента, а для нас как страны, находящейся в условиях войны, это крайне важно. Считаю, что, если этот человек имеет столь большое значение в стране, то это требует формирования целого института, который занимался бы поддержкой президента", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подводя итог Максим Джигун подчеркнул, что после ухода Ермака никакого управленческого кризиса не произойдет, управляемость государством продолжится за счет президента, правительства, парламента, а уже люди, выполняющие функции поддержки президента, конечно, должны включаться в работу быстро. Однако это не значит, что не найдется другого человека на смену Ермаку.

