Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО)

Реакция на обыски НАБУ в офисе партии "Батькивщина" и вручение подозрения ее лидеру Юлии Тимошенко вышла за пределы официальных комментариев и быстро перешла в публичную политическую плоскость. Народная депутат Марьяна Безуглая резко высказалась о ситуации, использовав сравнение, которое мгновенно распространилось в соцсетях.

Безуглая назвала Юлию Тимошенко "крестной мамой украинской коррупции"

Марьяна Безуглая в соцсети опубликовала краткое сообщение, где назвала Тимошенко "крестной мамой украинской коррупции" и охарактеризовала действия Национального антикоррупционного бюро как "эпические". Депутат также добавила цитату из культового фильма "Крестный отец", проведя параллель между политической ситуацией и образом мафиозного авторитета Вито Корлеоне.

Безуглая о Тимошенко после обысков НАБУ

Подобную аллюзию использовал и журналист-расследователь Юрий Ткач, опубликовавший в соцсетях фото Юлии Тимошенко рядом с героем фильма о мафии Вито Корлеоне.

Ткач сравнивает Тимошенко с Карлеоне

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из парламентских фракций в предложении неправомерной выгоды народным депутатам за голосование по отдельным законопроектам. На следующий день антикоррупционные органы сообщили о вручении подозрения Юлии Тимошенко и обнародовали записи разговоров в рамках расследования.

Сама Тимошенко обвинения отвергает, называя дело НАБУ политически мотивированным из-за якобы приближающихся выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко.

Также "Комментарии" писали, что сеть взорвалась мемами после того, как НАБУ объявило подозрение Тимошенко в коррупции.