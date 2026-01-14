logo

Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО)

Марьяна Безуглая назвала Юлию Тимошенко "крестной мамой украинской коррупции" после обысков НАБУ

14 января 2026, 12:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Реакция на обыски НАБУ в офисе партии "Батькивщина" и вручение подозрения ее лидеру Юлии Тимошенко вышла за пределы официальных комментариев и быстро перешла в публичную политическую плоскость. Народная депутат Марьяна Безуглая резко высказалась о ситуации, использовав сравнение, которое мгновенно распространилось в соцсетях.

Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО)

Безуглая назвала Юлию Тимошенко "крестной мамой украинской коррупции"

Марьяна Безуглая в соцсети опубликовала краткое сообщение, где назвала Тимошенко "крестной мамой украинской коррупции" и охарактеризовала действия Национального антикоррупционного бюро как "эпические". Депутат также добавила цитату из культового фильма "Крестный отец", проведя параллель между политической ситуацией и образом мафиозного авторитета Вито Корлеоне.

Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО) - фото 2

Безуглая о Тимошенко после обысков НАБУ

Подобную аллюзию использовал и журналист-расследователь Юрий Ткач, опубликовавший в соцсетях фото Юлии Тимошенко рядом с героем фильма о мафии Вито Корлеоне.

Безуглая высмеяла Тимошенко после обысков НАБУ (ФОТО) - фото 2

Ткач сравнивает Тимошенко с Карлеоне

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из парламентских фракций в предложении неправомерной выгоды народным депутатам за голосование по отдельным законопроектам. На следующий день антикоррупционные органы сообщили о вручении подозрения Юлии Тимошенко и обнародовали записи разговоров в рамках расследования.

Сама Тимошенко обвинения отвергает, называя дело НАБУ политически мотивированным из-за якобы приближающихся выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто "слил" запись НАБУ о подкупе депутатов по делу Тимошенко.

Также "Комментарии" писали, что сеть взорвалась мемами после того, как НАБУ объявило подозрение Тимошенко в коррупции.



Источник: https://t.me/marybezuhla/5816
