Від Вищого антикорупційного суду у РНБО – екс-віце-прем'єр Олексій Кулеба намагається уникнути звинувачення

В Україні триває кадрова чехарда, яка розпочалася після відставки уряду Юлії Свириденко, посилена протестами після звільнення з посади міністра оборони Михайла Федорова. Результатом стали досить дивні рішення, як призначення главою СЗР Рустема Умерова .

Фото: портал "Коментарі"

Ще одним проявом такої кадрової кризи може стати можливе входження до Ради національної безпеки та оборони України екс-віце-прем'єр-міністра з питань відновлення Олексія Кулеби.

З комунальників – у віце-прем'єри

Уродженець Києва Олексій Кулеба до 36 років мав нічим непримітну біографію, що включала навчання, викладацьку та громадську діяльність та зовсім невеликий бізнес. У 2019 році він став директором Департаменту міського благоустрою КМДА, хоча весь його досвід у комунальній сфері обмежувався посадою радника директора КП "Плесо". Ще через рік Кулеба обіймає посаду першого заступника мера столиці Віталія Кличка з питань місцевого самоврядування. У 2022-2023 роках двічі очолював Київську обласну адміністрацію – спершу державну, а згодом військову.

На новий рівень влади Олексій Кулеба вийшов у січні 2023 року, ставши заступником керівника Офісу президента України, звідки у вересні 2024-го він пішов на посаду віце-прем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій. У складі Кабміну за двох прем'єрів він протримався 22 місяці, але оновленому Кабміну місця йому вже не знайшлося.

Втім, уже на початку серпня з'явилася інформація про його можливе призначення до Ради національної безпеки та оборони України, про що повідомили одразу два джерела. Так, за даними "Української правди" та нардепа Ярослава Железняка, присутність Кулеби на представленні нового секретаря РНБО Ігоря Клименка була невипадковою. Віце-прем'єру нібито підготовлено місце заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Не потрапив до нового Кабміну і може не потрапити до РНБО через корупцію на 5 мільйонів гривень

Втім, проти можливого кадрового призначення Олексія Кулеби може зіграти корупційний шлейф, який не просто тягнеться за екс-чиновником, його фактично судять із червня. Ймовірно, саме кримінальна справа не дозволила йому увійти до вже третього складу уряду поспіль.

17 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що просить суд визнати необґрунтованими активи, придбані віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулебою

Так, прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення у дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, придбаних віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України Олексієм Кулібою (посада на час поводження з позовом). Позов мотивований тим, що у 2021 році, на посаді першого заступника Голови Київської міської адміністрації, чиновник через рідну сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машиномісця у м. Києві. У 2023 році, будучи Заступником Керівника Офісу Президента України, посадова особа уклала договори купівлі-продажу за вказаними об'єктами, їхню державну реєстрацію, а також укладання договорів надання послуг по квартирі та машино-місцю, залучаючи до цього свого водія.

"Аналізом офіційних доходів та витрат А. Кулеби та його сім'ї встановлено, що у них не було достатніх законних доходів для придбання цих активів. Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення з номінальної власниці активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави", — повідомила прес-служба САП України.

Сам чиновник у коментарі "Сусп ільне " заявив: "протягом усієї своєї публічної діяльності я діяв відкрито, не приховував своїх доходів, майна або інших відомостей, що підлягають декларуванню, і вся необхідна інформація в установленому законом порядку відображалася в деклараціях і знаходиться у відкритому доступі".

В результаті, Вищий антикорупційний суд 17 червня прийняв аргументацію САП та наклав арешт на квартиру площею 109,9 квадратних метра (вартість 4 млн 407 тис. грн.) та паркувальне місце площею 14,4 квадратних метра (вартість 520 тис. грн).

Як стверджувала САП, Олексій Кулеба уклав попередній договір про купівлю квартири (ймовірно на стадії будівництва житлового будинку) та місця для паркування в травні 2021-го, а остаточно договір був оформлений у жовтні 2023-го. Як довірена особа чиновник використовував сестру, і діяв через довірених осіб — водія та дружину.

За підрахунками САП сам Олексій Кулеба та його дружина Галина Дмитриченко-Кулеба за 2021 рік заробили 764 247,66 грн, різниця ж між цією сумою та вартістю активів склала 4 млн 926 990 грн. Таким чином, це підпадає під визначення незаконного збагачення.

Зауважимо, що у декларації самого віце-прем'єр-міністра обидва об'єкти нерухомості присутні. Так, звітуючи про свій матеріальний стан за 2025-й рік, віце-прем'єрвказав квартиру та машиномісце як належні Надії Андріанової, якими він та його родина мали право користуватися. Ймовірно, Надія Андріанова і є сестрою чиновника, принаймні, саме в цій якості вона фігурує в судових документах.

Цікаво, що в аналітичному сервісі YouControl Надія Андріанова займається бізнесом, зареєстрована як ФОП зі сферою діяльністю "рекламні агенції". Ось тільки стала підприємницею сестра Олексія Кулеби 30 листопада 2023 року, тобто через 5 тижнів після придбання квартири, і через 2,5 роки після попереднього договору купівлі житла. Іншими словами, звідки у Надії Андріанової у 2021-2023 роках 5 мільйонів гривень на купівлю нерухомості абсолютно незрозуміло.

Зауважимо, що вірогідно саме скандал, що спалахнув у червні, навколо цих активів Олексія Кулеби і не дозволив йому при відставці Кабміну Юлії Свириденко залишитися в складі уряду. Натомість, можливість стати заступником секретаря РНБО може послужити йому індульгенцією від можливого кримінального переслідування.

Втім, окрім справи "сестри Олексія Куліби" та активів на 5 млн грн., на екс-віце-прем'єр-міністра може обрушитися справа "матері Олексія Куліби" та квартири за 8 мільйонів гривень.

Подарунок від мами – елітна квартира-студія за 8 мільйонів у Печерському районі

Цікаво, що 15 травня 2025 року Олексій Кулеба подавдекларацію про суттєві зміни у майновому становищі, в якому вказав подарунок у не грошовій формі майже на 8 млн грн. від Ірини Куліби. Йшлося про квартиру у Києві площею майже 65 "квадратів", яку він отримав 8 травня.

Зауважимо, що за словами співрозмовників "Коментарі" серед столичних ріелторів, подібна квартира є прикладом елітного житла для столиці, але недорого.

"65 квадратів за 8 мільйонів – це однозначно елітне житло, найімовірніше квартира-студія, хоча й двокімнатна, може залежати від конкретного проекту. У сегменті елітного житла це недорого зараз. Саме житло може перебувати на Поділлі , Оболоні та , біля парків, уздовж Берестейського проспекту", — пояснили співрозмовники "Коментарі".

Зазначимо, що майже 8 млн. грн. за квартиру площею 65 квадратних метрів означають ціну 1 квадрата 123 тисячі гривень або приблизно 2750 доларів на сьогоднішній день. Судячи з даних порталу нерухомості Dom ria , подароване мамою екс-віце-прем'єр-міністра України житло, швидше за все, знаходиться в Печерському районі столиці, де середня ціна "квадрату" житла — близько 3100 доларів.

Наприклад, у тому ж Печерському районі за 7,9 млн. грн. можна купити 2-кімнатну квартиру на 63,5 квадрата на 5 поверсі по вулиці Князів Островських, правда в старому будинку. Трохи дорожче – 8,5 млн грн., обійдуться новіші, але 1-кімнатні квартири у ЖК "Альтер Его" та "Аристократ".

Все це викликає питання – звідки власне гроші у матері чиновника на такі дорогі покупки та подарунки синові, і чи не пояснюється це такою самою схемою купівлі житла на іншого родича, тепер мати, а не сестру, та її подальшу легалізацію через договір дарування?

Зауважимо, що офіційно стан Олексія Куліби є досить скромним. Так, із 10 об'єктів нерухомості йому особисто належать 393 квадратні метри землі, 50% у тій самій квартирі від мами за 8 млн. грн. (решта 50% у його дружини Галини Дмитриченко-Куліб) та 25% у квартирі на 87,7 "квадратів". Його дружині Галині належать 1520 квадратів землі, гараж, житловий будинок на 376,5 квадратних метрів і 25% частки ще в 2 квартирах. Свої частки мають і дочки чиновника – Мар'яна та Христина.

За 2025 рік Олексій Кулеба заробив у вигляді зарплати 1 млн 482 тис. грн., а його дружина близько 4,2 млн грн., з яких 2 млн. 981 тис. припали на дохід від її ФОПу у сфері діяльності права та 63 730 гривень від продажу електроенергії зі своєї сонячної електростанції. Зауважимо, що бізнесом дружина екс-чиновника зайнялася лише у жовтні 2023-го. Також особисто міністр володіє 17 900 доларами, 14 700 євро та 474 тисячами гривень. У дружини 20 000 доларів, 3496 євро та 224 тисячі гривень.

Зазначимо, що навіть на покупку авто MAZDA СГ-60 за 1 млн 918 тис. у травні 2025 року дружина міністра брала кредит у 1 млн 93 тис. грн., з яких повернула 421 765 гривень. Галина Дмитриченко-Кулеба будує апартаменти на 40 квадратів в Івано-Франківській області.

Якщо Олексію Кулебі не вдасться довести, що він є важливою та потрібною частиною владної вертикалі, хоча б у тому ж РНБО чи будь-якому іншому органі державної влади, йому загрожує доля екс-посла у США Ольги Стефанішин. Одразу після звільнення за неї взялося НАБУ, висунувши звинувачення у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні майна . Справа одразу дійшла до суду з арештом чи заставою .