От Высшего антикоррупционного суда в СНБО – экс-вице-премьер Алексей Кулеба пытается избежать обвинения

В Украине продолжается кадровая чехарда, начавшаяся после отставки правительства Юлии Свириденко, усугубленная протестами после увольнения с поста министра обороны Михаила Федорова. Результатом стали довольно странные решения, вроде назначения главой СВР Рустема Умерова.

Фото: портал "Комментарии"

Еще одним проявлением такого кадрового кризиса может стать возможное вхождение в Совет национальной безопасности и обороны Украины экс-вице-премьер министра по вопросам восстановления Алексея Кулебы.

Из коммунальщиков — в вице-премьеры

Уроженец Киева Алексей Кулеба до 36 лет имел ничем непримечательную биографию, включавшую учебу, преподавательскую и общественную деятельность и совсем небольшой бизнес. В 2019-м году он стал директором Департамента городского благоустройства КГГА, хотя весь его опыт в коммунальной сфере ограничивался должностью советника директора КП "Плесо". Спустя еще год Кулеба занимает пост первого заместителя мэра столицы Виталия Кличко по вопросам местного самоуправления. В 2022-2023 годах дважды возглавлял Киевскую областную администрацию – сперва государственную, а затем военную.

На новый уровень власти Алексей Кулеба вышел в январе 2023 года, став заместителем руководителя Офиса президента Украины, откуда в сентябре 2024-го он ушел на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий. В составе Кабмина при двух премьерах он продержался 22 месяца, но обновленном Кабмине места ему уже не нашлось.

Впрочем, уже в начале августа появилась информация о его возможном назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины, о чем сообщили сразу два источника. Так, по данным "Украинской правды" и нардепа Ярослава Железняка присутствие Кулебы на представлении нового секретаря СНБО Игоря Клименко было неслучайным. Вице-премьеру якобы приготовлено место заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Не попал в новый Кабмин и может не попасть в СНБО из-за коррупции на 5 миллионов гривен

Впрочем, против возможного кадрового назначения Алексея Кулебы может сыграть коррупционный шлейф, который не просто тянется за экс-чиновником, его фактически судят с июня. Вероятно, именно криминальное дело не позволило ему войти в уже третий состав правительства подряд.

17 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что просит суд признать необоснованными активы, приобретенные вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой

Так, прокурор САП по материалам НАБУ обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн грн, приобретенных вице-премьер-министром по восстановлению Украины – Министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой (должность на время обращения с иском), через свою сестру. Иск мотивирован тем, что в 2021 году, будучи в должности первого заместителя Председателя Киевской городской администрации, чиновник через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в г. Киеве. В 2023 году, будучи Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, должностное лицо заключило договора купли-продажи по указанным объектам, их государственную регистрацию, а также заключение договоров предоставления услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

"Анализом официальных доходов и расходов А. Кулебы и его семьи установлено, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этих активов. Ввиду изложенного прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства", — сообщила пресс-служба САП Украины.

Сам чиновник в комментарии "Суспільне" заявил: "на протяжении всей своей публичной деятельности я действовал открыто, не скрывал своих доходов, имущества или других подлежащих декларированию сведений, и вся необходимая информация в установленном законом порядке отражалась в декларациях и находится в открытом доступе".

В результате, Высший антикоррупционный суд 17 июня принял аргументацию САП и наложил арест на квартиру площадью 109,9 квадратных метра (стоимость 4 млн 407 тыс. грн.) и парковочное место площадью 14,4 квадратных метра (стоимость 520 тыс. грн).

Как утверждала САП, Алексей Кулеба заключил предварительный договор о покупке квартиры (вероятно на стадии стройки жилого дома) и парковочного места в мае 2021-го, а окончательно договор был оформлен в октябре 2023-го. В качестве доверенного лица чиновник использовал сестру, и действовал через доверенных лиц — водителя и жену.

По подсчетам САП сам Алексей Кулеба и его супруга Галина Дмитриченко-Кулеба за 2021-й год заработали 764 247,66 грн, разница же между этой суммой и стоимостью активов составила 4 млн 926 990 грн. Таким образом это подпадает под определение незаконного обогащения.

Заметим, что в декларации самого вице-премьер-министра оба объекта недвижимости присутствуют. Так, отчитываясь о своем материальном состоянии за 2025-й год вице-премьер указал квартиру и машиноместо как принадлежащие Надежде Андриановой, которыми он и его семья имели право пользоваться. Вероятно, Надежда Андрианова и является сестрой чиновника, во всяком случае именно в этом качестве она фигурирует в судебных документах.

Любопытно, что как говорится в аналитическом сервисе YouControl Надежда Андрианова занимается бизнесом, зарегистрирована как ФОП со сферой деятельностью "рекламные агентства". Вот только стала предпринимательницей сестра Алексея Кулебы 30 ноября 2023 года, то есть спустя 5 недель после покупки квартиры, и спустя 2,5 года после предварительного договора купли жилья. Иными словами, откуда у Надежды Андриановой в 2021-2023 годах 5 миллионов гривен на покупку недвижимости, совершенно непонятно.

Заметим, что вероятно именно вспыхнувший в июне скандал вокруг этих активов Алексея Кулебы и не позволил ему при отставке Кабмина Юлии Свириденко остаться в составе правительства. Зато возможность стать заместителем секретаря СНБО может послужить ему индульгенцией от возможного уголовного преследования.

Впрочем, помимо дела "сестры Алексея Кулебы" и активов на 5 млн грн., на экс-вице-премьер-министра может обрушиться дело "матери Алексея Кулебы" и квартиры за 8 миллионов гривен.

Подарок от мамы – элитная квартира-студия за 8 миллионов в Печерском районе

Любопытно, что 15 мая 2025 года Алексей Кулеба подал декларацию о существенных изменениях в имущественном положении, в котором указал подарок в не денежной форме почти на 8 млн грн. от Ирины Кулебы. Речь шла о квартире в Киеве площадью почти 65 "квадратов", которую он получил 8 мая.

Заметим, что по словам собеседников "Комментарии" среди столичных риелторов, подобная квартира является примером элитного жилья для столицы, но относительно недорого.

"65 квадратов за 8 миллионов – это однозначно элитное жилье, вероятнее всего квартира-студия, хотя возможно и 2-комнатная, может зависеть от конкретного проекта. В сегменте элитного жилья это относительно недорого сейчас. Само жилье может находиться на Подоле, Оболони, возле парков, вдоль Берестейского проспекта", — пояснили собеседники "Комментарии".

Отметим, что почти 8 млн грн. за квартиру площадью 65 квадратных метров означают цену 1 квадрата в 123 тысячи гривен или примерно 2750 долларов на сегодняшний день. Судя по данным портала недвижимости Dom ria, подаренное мамой экс-вице-премьер-министра Украины жилье скорее всего находится в Печерском районе столицы, где средняя цена "квадрата" жилища — около 3100 долларов.

К примеру, в том же Печерском районе за 7,9 млн грн. можно купить 2-комнатную квартиру на 63,5 "квадрата" на 5-м этаже по улице Князей Островских, правда в старом доме. Немного дороже – в 8,5 млн грн., обойдутся более новые, но 1-комнатные квартиры в ЖК "Альтер Эго" и "Аристократ".

Все это вызывает вопрос – откуда собственно деньги у матери чиновника на такие дорогие покупки и подарки сыну, и не объясняется ли это такой же схемой покупки жилища на другого родственника, теперь мать, а не сестру, и его последующей легализации через договор дарения?

Заметим, что официально состояние Алексея Кулебы довольно скромное. Так, из 10 объектов недвижимости ему лично принадлежат 393 квадратных метра земли, 50% в той самой квартире от мамы за 8 млн. грн. (остальные 50% у его жены Галины Дмитриченко-Кулеб) и 25% в квартире на 87,7 "квадратов". Его жене Галине принадлежат 1520 квадратов земли, гараж, жилой дом на 376,5 квадратных метров и 25%-е доли еще в 2 квартирах. Свои доли имеют и дочери чиновника – Марьяна и Кристина.

За 2025-й год Алексей Кулеба заработал в виде зарплаты 1 млн 482 тыс. грн., а его жена около 4,2 млн грн., из которых 2 млн. 981 тыс. пришлись на доход от ее ФОПа в сфере деятельности права и 63 730 гривен от продажи электроэнергии со своей солнечной электростанции. Заметим, что бизнесом жена экс-чиновника занялась только в октябре 2023-го. Также лично министр владеет 17 900 долларами, 14 700 евро и 474 тысячами гривен. У супруги 20 000 долларов, 3496 евро и 224 тысячи гривен.

Отметим, что даже на покупку авто MAZDA СХ-60 за 1млн 918 тыс. в мае 2025 года жена министра брала кредит в 1 млн 93 тыс. грн., из которых вернула 421 765 гривен. При этом Галина Дмитриченко-Кулеба строит апартаменты на 40 квадратов в Ивано-Франковской области.

Если Алексею Кулебе не удастся доказать, что он является важной и нужной частью властной вертикали, хотя бы в том же СНБО или любом другом органе государственной власти, ему грозит участь экс-посла в США Ольги Стефанишиной. Сразу после увольнения за нее взялось НАБУ, выдвинув обвинения в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества. Дело сразу дошло до суда с арестом или залогом.