Стефанишина в суде сделала невиданную истерику: какое решение прокуратуры окончательно сломало экс-чиновницу

В Высшем антикоррупционном суде 5 августа состоялось заседание, на котором рассматривали вопрос об избрании меры пресечения для бывшего посла Украины в США Ольги Стефанишиной. Экс-чиновницу подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании имущества.

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Во время судебного заседания сторона обвинения обратилась в суд с просьбой определить для Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 13 миллионов гривен. Защита попросила уменьшить сумму до 10 миллионов гривен, считая требования прокуратуры чрезмерными.

Выступая в суде, Ольга Стефанишина заявила, что не имеет финансовой возможности внести залог в предложенном размере. Объясняя свою позицию, она эмоционально отреагировала на доводы стороны обвинения и не сдержала слез.

"Поэтому с "мифическими деньгами", которые, по мнению стороны обвинения, могут быть у меня налицо, я не могу обеспечить внесение залога своими собственными средствами в предложенном объеме", – сказала Стефанишина во время заседания.

По итогам слушания суд не принял окончательного решения. ВАКС объявил, что вопрос об избрании меры пресечения будет решен 6 августа в 09:30.

По информации Центра противодействия коррупции и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, во время проверки деклараций Стефанишиной были обнаружены активы и расходы, которые, по версии следствия, не должным образом отражены. В частности, речь идет о двух однокомнатных квартирах, средствах, потраченных на их ремонт, оплате лечения матери, авиаперелетах, аренде еще одного жилья, а также пользовании автомобилем Mercedes, оформленным на подчиненного.

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