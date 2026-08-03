Назначение Умерова окончательно перешло все границы: Зеленского унизили из-за кадровых "пятнашек"

Объявленные президентом Владимиром Зеленским кадровые изменения в силовом блоке стали одной из главных политических тем последних дней. Политолог Евгений Магда считает, что часть этих назначений ожидаема, однако в то же время они порождают немало вопросов относительно логики формирования системы управления сектором безопасности.

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По словам эксперта, назначение Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки закрывает вакансию, которая оставалась незаполненной более полугода. В то же время, сам выбор кандидатуры вызывает дискуссии.

"Кандидатура Рустема Умерова, мягко говоря, вызывает немало вопросов", — отметил Магда.

Политолог обратил внимание на сообщение СМИ о том, что назначение якобы соглашалось с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака. По его мнению, это порождает новые вопросы взаимодействия между ключевыми силовыми структурами. Кроме того, Магда напомнил, что Умеров уже долго отвечает за контакты с США и участвует в переговорах с представителями администрации Дональда Трампа.

"Умеровую Зеленский поручил проводить переговоры с Соединенными Штатами. Он неоднократно встречался с доверенными лицами Дональда Трампа, но мы не видим существенных прорывов по этому направлению", – сказал эксперт.

Политолог также прокомментировал заявление президента во время совещания с украинскими послами о необходимости активнее работать над обеспечением Украины ракетами в систему Patriot.

"Если во время разговора с дипломатическим корпусом глава государства говорит подобные вещи, это свидетельствует, по-моему, по меньшей мере о кризисе жанра", – отметил Магда.

В то же время, он обратил внимание и на другие кадровые изменения. В частности, по его словам, секретарем СНБО может стать Игорь Клименко, тогда как Служба безопасности Украины и дальше работает с исполняющим обязанности руководителя.

По мнению политолога, последние кадровые решения производят впечатление постоянного переформатирования команды без понятной стратегической логики.

"У меня все больше есть ощущение, что любимой игрой Владимира Зеленского в детстве были пятнашки. Мы то и дело видим, что вокруг президента оказываются только те, с кем удобно и комфортно работать", – заявил Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что генерал запаса ВСУ Сергей Кривонос призвал украинские власти объяснить, какими будут дальнейшие действия после истечения 40-дневного срока, в течение которого происходили активные дипломатические и военно-политические события. В то же время, он обратил внимание на еще одну тревожную тенденцию – наращивание военной активности Беларуси вблизи украинской границы.