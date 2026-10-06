Хочет договориться с РФ: Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции ЕС



















Народный депутат Алексей Гончаренко впервые прокомментировал решение "Европейской солидарности" исключить его из парламентской фракции из-за заявлений о переговорах с Россией. Политик не отказался от своей позиции и снова призвал искать договоренности с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в видеообращении 6 октября.

Гончаренко ответил на исключение из фракции "ЕС"

Что Гончаренко предлагает для окончания войны

По словам нардепа, Украина могла бы договариваться с Россией об отдельных договоренностях по прекращению огня. В качестве примера он привел зерновое соглашение 2022 года, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна через Черное море.

Гончаренко считает, что к переговорам следует привлечь Турцию, Индию и арабские страны. Он также заявил, что украинские власти должны активнее искать дипломатические пути завершения войны, а общественное давление должно побуждать ее к конкретным действиям.

"Моя позиция – не о том, чтобы показаться, а о том, чтобы искать путь к миру", – утверждает Гончаренко.

Почему "Европейская солидарность" исключила Гончаренко

Скандал разгорелся после заявлений депутата о возможных уступках России. В начале октября Гончаренко предложил рассматривать поэтапное снятие санкций с РФ в обмен на прекращение ударов по Украине, безопасность судоходства в Черном море и другие договоренности.

5 октября "Европейская солидарность" заявила о прекращении общего политического пути с Гончаренко из-за разногласий по окончании войны и будущей архитектуры безопасности Украины. В партии подчеркнули, что компромиссы не должны ставить под угрозу независимость государства и его европейское будущее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, зачем Гончаренко сейчас предложил свой мирный план.