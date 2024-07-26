Журналист: Галущенко нужно гнать сцаными тряпками из министерства

Как считает журналист Сергей Сидоренко, министр энергетики Герман Галущенко должен быть уволен с позором.

Герман Галущенко

"То, что делает Минэнерго в последние дни – это показатель абсолютного морального банкротства лично министра. Ложь превратилась в него в столь неотъемлемую потребность, что без нее не получается комментировать даже банальные вещи; и цинизм оказался достаточным для того, чтобы продолжать называть черное белым даже когда ДЛЯ ВСЕХ это очевидно. А вдобавок, уровень безнравственности позволяет ему обвинять в работе на Россию всех тех, кто указывает на его ложь", — заявил журналист.

При этом он добавил, что на фоне этих событий вообще не удивляет, что в Берлине Галущенко подставил и президента, и страну, задекларировав нелепые планы по объемам газовой генерации. По его словам, Зеленский тогда поверил своему министру и озвучил цифры с потолка – а теперь еще долго будет разгребать последствия.

"Я, конечно, знаю, что экспертное сообщество по-прежнему обвиняло этого горе-министра в нарушениях и разгильдяйстве также по профилю работы, но энергетика — не моя сфера, поэтому воздерживался от суждений. Но происходящее сейчас не требует специальных знаний. И если дикая история с наездами пресс-службы Минэнерго на FT была лишь первым таким громким инцидентом, то сейчас мы являемся свидетелями просто серийного самоубийства, которое министр совершает изо дня в день. Поэтому его нужно гнать сцаными тряпкам. Надеюсь, это произойдет скоро", – отметил Сидоренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народный депутат Ярослав Железняк также говорил о том, что на АЭС была авария и министр энергетики Герман Галущенко лжет, когда опровергаю эту информацию и называет ее российским ИПСО.

При этом информацию о том, что на АЭС не было ни одной аварии, также заявили в Минэнерго и даже призвали СБУ привлечь к ответственности политиков, распространяющих российское ИПСО.

Вместе с тем в МАГАТЭ заявили , что авария на АЭС таки была.



