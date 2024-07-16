Задание 200: Безуглая рассказала, что происходит с теми, кто критикует военное руководство

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Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая, которой устроили обструкцию из-за того, что она системно дискредитирует ВСУ, заявляет, что даже она поплатилась за такие действия.
Марьяна Безуглая
При этом она добавила, что людям, незащищенным мандатом, как она сам, вообще якобы опасно критиковать военное руководство.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглую отозвали с одной из должностей, которую она занимает в ВР. При этом она сама заявила, что ее подкомитет якобы не действовал, поэтому она ничего не теряет.
Кроме того, Безуглую внесли в базу сайта "Миротворец". После этого народная избранница заявила, что это переставший существовать сайт.
На самом деле, говорят эксперты, Безуглая так активна только в соцсетях. В стенах парламента и на заседаниях комитета она тихонько сидит и молчит. Эксперты добавляют, что Безуглая до сих пор является заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И это проблема, которая до сих пор без внимания СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора.
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