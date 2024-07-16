Задание 200: Безуглая рассказала, что происходит с теми, кто критикует военное руководство

Народный депутат Марьяна Безуглая, которой устроили обструкцию из-за того, что она системно дискредитирует ВСУ, заявляет, что даже она поплатилась за такие действия.

Марьяна Безуглая

"Я имею статус народного депутата Украины. Все-таки защищена и единственная, кто посмел системно критиковать военное руководство и озвучивать проблемы, которые и так знают все военные в боевых подразделениях, но которые не исправляются! Не те "военные", которые занимаются подхалимством в соцсетях, форму им приходится менять на больший размер… Простые ребята, которые погибают. Погибают ежедневно", — заявила Безуглая.

При этом она добавила, что людям, незащищенным мандатом, как она сам, вообще якобы опасно критиковать военное руководство.

"А теперь представьте, что происходит с теми, кто решается не согласиться в системе ВСУ. Просто указать ошибку. Задание 200. Не дискредитируйте ВСУ!" – заявила Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглую отозвали с одной из должностей, которую она занимает в ВР. При этом она сама заявила, что ее подкомитет якобы не действовал, поэтому она ничего не теряет.

Кроме того, Безуглую внесли в базу сайта "Миротворец". После этого народная избранница заявила, что это переставший существовать сайт.

На самом деле, говорят эксперты, Безуглая так активна только в соцсетях. В стенах парламента и на заседаниях комитета она тихонько сидит и молчит. Эксперты добавляют, что Безуглая до сих пор является заместителем председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. И это проблема, которая до сих пор без внимания СБУ, ДБР и Офиса генпрокурора.



