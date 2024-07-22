Время перемен: Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины снова выступил с рекомендацией отозвать народную депутат Марьяну Безуглу с должностей заместителя председателя и члена комитета. Об этом сообщила представитель комитета Ирина Фриз.

Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ

Ирина Фриз отметила, что это уже вторая попытка комитета решить вопрос, влияющий на эффективность работы органа важной государственной безопасности.

" Это решение требует рассмотрения парламента, которое должно быть включено в повестку дня для одобрения народными депутатами. Человек, который включен в базу Миротворца, не может продолжать свою деструктивную деятельность на соответствующих должностях ", — сказала она.





В январе комитет уже рекомендовал отозвать Безуглу с этих должностей, но решение так и не было принято на голосование в Верховной Раде.

Напомним, что народный депутат Марианна Безугла подвергла критике работу оборонного комитета и даже обвинила своих коллег по фракции в том, что они "подковерно" объединились с оппозицией.

Ранее "Комментарии" писали, что можно предположить, что народный депутат Марьяна Безугла начала кампанию по дискредитации президента Владимира Зеленского. По крайней мере, так можно трактовать ее сообщение в Фейсбуке, где она разместила фото Зеленского, который здоровается с Валерием Залужным, который работает послом Украины в Великобритании.