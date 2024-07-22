logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Время перемен: Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Время перемен: Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ

Комитет ВРУ второй раз рекомендует отозвать Безуглу с должностей

сегодня, 16:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины снова выступил с рекомендацией отозвать народную депутат Марьяну Безуглу с должностей заместителя председателя и члена комитета. Об этом сообщила представитель комитета Ирина Фриз.                                                                                                                 

Время перемен: Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ

Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ

Ирина Фриз отметила, что это уже вторая попытка комитета решить вопрос, влияющий на эффективность работы органа важной государственной безопасности.                                                                                                                    

" Это решение требует рассмотрения парламента, которое должно быть включено в повестку дня для одобрения народными депутатами. Человек, который включен в базу Миротворца, не может продолжать свою деструктивную деятельность на соответствующих должностях ", — сказала она.

Время перемен: Безуглая может потерять должности в комитете ВРУ - фото 2

В январе комитет уже рекомендовал отозвать Безуглу с этих должностей, но решение так и не было принято на голосование в Верховной Раде.

Напомним, что народный депутат Марианна Безугла подвергла критике работу оборонного комитета и даже обвинила своих коллег по фракции в том, что они "подковерно" объединились с оппозицией.

Ранее "Комментарии" писали, что можно предположить, что народный депутат Марьяна Безугла начала кампанию по дискредитации президента Владимира Зеленского. По крайней мере, так можно трактовать ее сообщение в Фейсбуке, где она разместила фото Зеленского, который здоровается с Валерием Залужным, который работает послом Украины в Великобритании.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Iryna.Friz/posts/pfbid0NWnyRZrx3rDkDcYYcDfJPLxNEfaBGbTNpBiWMmzm1dthfribTXd3wJ83u959BjjQl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости