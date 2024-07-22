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В "Слуге народа" угрожают демаршем: какой законопроект вызвал резонанс в ВР

Некоторые народные депутаты не поддерживают законопроект о запрете УПЦ МП.

сегодня, 09:55
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Slava Kot

Около 70 депутатов в Верховной Раде поставили ультиматум руководству партии "Слуга народа". Причиной тому стало то, что на голосование в парламент не выносят законопроект о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщает украинская журналистка и главный редактор портала LB.ua Соня Кошкина. 

В "Слуге народа" угрожают демаршем: какой законопроект вызвал резонанс в ВР

Заседание Верховной Рады. Фото из открытых источников

По словам Кошкиной, около 70 народных депутатов из "Европейской Солидарности", "Голоса" и мажоритарщики из "Слуги народа" заявили, что не будут участвовать во всех голосованиях в Верховной Раде, кроме продолжения военного положения.

Как отмечает журналистка, таким образом народные избранники поставили ультиматум руководству партии "Слуга народа", если законопроект по УПЦ МП не будет на повестке дня.

Соня Кошкина указывает, что до второго чтения законопроекта в Верховной Раде удалось собрать необходимые 226 голосов, однако нужно больше, чтобы подстраховаться.

По ее словам, в "Слуге народа" есть депутаты, которые колеблются в вопросе запрета УПЦ МП. В частности, в эту группу входит глава фракции Давид Арахамия и еще около 30 избранников партии монобольшинства. Кроме того, Кошкина указывает, что в "Слуге народа" есть другая группа из 70 депутатов, которые "не подписали поддержку законопроекта о запрете УПЦ МП и не намерены поддерживать его во втором чтении".

"Среди них, согласно обновленному списку подписантов, — Жан Беленюк, Евгений Брагар, Максим Бужанский, Даниил Гетманцев, Павел Халимон, Георгий Мазурашу, Юрий Корявченков, Сергей Кальченко, Оксана Дмитриева, Юлия Яцик (на днях вышла из фракции "СН"), Максим Павлюк, Артем Культенко, Наталья Локтионова, Максим Перебийнис, Маргарита Шол, Павел Якименко и т.д.", — заявила Кошкина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, в чем ключевые риски законопроекта о запрете УПЦ МП.

Также "Комментарии" писали о том, сколько всего нардепов против законопроекта о запрете Московского патриархата.



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