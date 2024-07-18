"Тупо ошибся": нардеп объяснил, почему голосовал за скандальный законопроект

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что ошибся, когда голосовал за скандальный законопроект 11340. Согласно этому проекту закона, коррупционеры могут пойти на соглашение со следствием и откупиться за коррупционные преступления.



Народный депутат Дмитрий Гурин. Фото из открытых источников

18 июля Верховная Рада поддержала законопроект 11340 в первом чтении. После публичной критики народный депутат Дмитрий Гурин в социальной сети X заявил, что ошибся во время голосования. Нардеп сказал, что ему стыдно и во втором он чтении будет голосовать против скандального законопроекта.

"Я проголосовал за 11340, который дает возможность коррупционерам сливаться по уголовным делам. Мой голос не был решающим, но это совершенно неважно. Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, извините. Это первое чтение, во втором голосую красным", — пишет Гурин.

На призыв активиста Сергея Стерненко отозвать свой голос, Дмитрий Гурин ответил, "такой процедуры нет", а затем добавил, что можно написать заявление, "но оно ни на что не влияет".

После комментариев под сообщением Гурин несколько раз извинился и объяснил, что "перепутал номера с законом о землях для Сил обороны".

"Да, это первое чтение, ошибся и ошибся. Слушайте, все ошибаются. Мне реально стыдно, но эту ошибку есть как исправить, это было только первое чтение", — подчеркнул нардеп.

Напомним, что законопроект 11340 предусматривает, что в случае признания вины в коррупционных преступлениях можно будет заключить соглашение со следствием и заплатить штраф в соответствии с уровнем совершенного преступления. Кроме того, антикоррупционная экспертиза в выводах указала, что законопроект имеет несоответствия в некоторых нормах законопроекта о коррупционных рисках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какой нужно заплатить штраф, чтобы "откупиться" от коррупционного преступления.

законопроект 11340. Также "Комментарии" писали, что в Центре противодействия коррупции раскритиковали