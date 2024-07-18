"Тупо ошибся": нардеп объяснил, почему голосовал за скандальный законопроект

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Slava Kot
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Гурин заявил, что ошибся, когда голосовал за скандальный законопроект 11340. Согласно этому проекту закона, коррупционеры могут пойти на соглашение со следствием и откупиться за коррупционные преступления.
Народный депутат Дмитрий Гурин. Фото из открытых источников
18 июля Верховная Рада поддержала законопроект 11340 в первом чтении. После публичной критики народный депутат Дмитрий Гурин в социальной сети X заявил, что ошибся во время голосования. Нардеп сказал, что ему стыдно и во втором он чтении будет голосовать против скандального законопроекта.
На призыв активиста Сергея Стерненко отозвать свой голос, Дмитрий Гурин ответил, "такой процедуры нет", а затем добавил, что можно написать заявление, "но оно ни на что не влияет".
После комментариев под сообщением Гурин несколько раз извинился и объяснил, что "перепутал номера с законом о землях для Сил обороны".
Напомним, что законопроект 11340 предусматривает, что в случае признания вины в коррупционных преступлениях можно будет заключить соглашение со следствием и заплатить штраф в соответствии с уровнем совершенного преступления. Кроме того, антикоррупционная экспертиза в выводах указала, что законопроект имеет несоответствия в некоторых нормах законопроекта о коррупционных рисках.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, какой нужно заплатить штраф, чтобы "откупиться" от коррупционного преступления.
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Донбас
сегодня, 12:59
'Кабмин готовит пакет повышения налогов, который даст бюджету 140 млрд." Вот же твари, бандеровские твари, это себе на повышение зарплаты, твари? Народ, сколько еще будем терпеть эту бандеровскую банду у власти. Пора уже, пора начинать мочить этих антинародных тварей. Все что они делают, все направлено против народа и ради своего обогащения. Вся сущность бандеровской сволочной власти. Мочить пора этих бандеровских тварей.