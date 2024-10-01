Порошенко показал как обогатился за месяц войны: только за сентябрь стал богаче более чем на миллиард

Как сообщают "Украинские новости", лидер фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде, нардеп Петр Порошенко только за первый месяц осени стал богаче более чем на 1 миллиард гривен, в частности, об этом говорится в декларации на портале Национального агентства по предотвращению коррупции.

Петр Порошенко

Как обращает внимание издание, согласно представленной отчетности, Петр Порошенко только за сентябрь увеличил свое состояние на более чем 1 миллиард 132 миллиона 465 тысяч гривен.

"Основной источник дохода – проценты и дивиденды от ценных бумаг, которые в большинстве своем были куплены за выведенные из Украины средства", — пишут "Українські новини".

Издание отмечает, что по сравнению с довоенными временами состояние Порошенко в войну выросло кратно. К примеру, за аналогичный период 2019 года Порошенко заработал в 125 раз меньше – лишь немногим более 8 млн грн. А за год до войны, в сентябре 2021 года, нардеп подал в НАПК сведения о том, что вообще не заработал ни копейки.

При этом "Украинские новости" напоминают, что недавно появилась информация о том, что Порошенко якобы инвестировал 156 миллионов гривен, собранных украинцами для его фонда в поддержку ВСУ, в облигации через свой банк, заработав на этом 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что донаты, собранные с украинцев на ВСУ, фонд Порошенко и близкое к нему ОО "Дело общин" якобы потратили на залоги подозреваемым по уголовным делам и для заработка на купле-продаже государственных облигаций.

Также "Комментарии" рассказывали , что недавно лидер фракции "Евросолидарность" в Днепровском горсовете Камиль Примаков и его супруга попали в громкий скандал. Они были замечены в январе 2024 года на Мальдивской вечеринке в драгоценностях более 10 млн грн. На Мальдивах они полетели вместо командировки на международную конференцию по послевоенному восстановлению украинских регионов.



