Почему оживилась внутриполитическая жизнь в Украине: грядут ли перемены

Украинские власти уже не раз дали понять, что выборов во время военного положения не будет. Эту же позицию, как демонстрируют опросы, поддерживает большинство граждан. Но чем ближе май, когда истекает срок президентских полномочий Владимира Зеленского (поддержка которого в обществе значительно снизилась), тем оживленнее действует РФ в этом направлении, работая на дискредитацию главы украинского государства. Определенные шевеления заметны и на внутренней арене. Так, лидер "Европейской солидарности", экс-президент Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться вновь, когда придет время. И даже начал активничать в соцсетях, завел Тик-Ток. Чего и почему происходит во внутриполитической жизни в Украине – и чего ожидать в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Верховная Рада Украины. Фото: из открытых источников

Сейчас многие находятся в ожидании

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий поделился таким мнением:

что снизило для Банковой риски гипотетической политической конкуренции), политическое поле внутри Украины возбудилось. И войти в анабиозное состояние 2022-2023 годов вряд ли сможет". "Понятно, что после окончания интриги с Залужным (увольнение с должности главкома, переход на дипломатическую должность

По словам эксперта, сейчас многие, действительно, находятся в ожидании того, что будет после двадцатых чисел мая, когда истекает срок полномочий Зеленского.

"Мы живем в такое время, что, если ты имеешь ресурсы и надо создать проблему из ничего – это сделают. Но все варианты с гипотетическим уходом Зеленского, с вероятной отставкой правительства или парламента выглядят нереалистично. Те же Кабмин и Рада у нас вполне легитимны, – поясняет Алексей Голобуцкий. – Возможно, акцент перенесут именно на них. К примеру, глава Офиса прехидента Андрей Ермак станет премьером. А при таком раскладе вопрос легитимности Зеленского отойдет на второй план. Хоть я не понимаю, зачем это надо Ермаку, так что не особо верю в такой вариант".

Самый простой выход из ситуации, по словам политтехнолога, состоит в том, что Конституционный суд Украины (КСУ) должен дать свой ответ, легитимен ли у нас будет президент после 20 мая.

Нельзя исключать, что тут идет игра лидера фракции "Слуга народа" Арахамии Понимая, что выпал из властной группы решателей проблем, он может специально создавать парламенту кризис, чтоб показать свою значимость. Впрочем, куда более реалистично выглядит, что нардепы-"слуги" реально задолбались быть марионетками ОП. И просто перестали играть по правилам Банковой. Потому наскрести голоса за принятие резонансного законопроекта фактически нереально. Та же группа Коломойского – в раздрае. Хозяин в СИЗО, они обслуживают Офис президента, перспективы непонятно какие. ОПЗЖ вообще стали заложниками в ВР. Ни "конвертов", ни загранок, ни влияния, ни прочих традиционных "плюшек". Мажоритарщиков открыто посылают на их округах, все ништяки получают губернаторы и представители ОП. И определенной категории людей это, мягко говоря, надоело", – поясняет эксперт. "Но КСУ молчит. Похоже, потому что власть не уверена, что его ответ ее удовлетворит. На этом фоне видим свистопляску в Раде вокруг законопроекта о мобилизации

Договариваться же с оппозицией для Офиса президента – еще хуже, чем нынешняя ситуация, констатирует Алексей Голобуцкий.

До окончания войны никто в Украине не будет поднимать идею якобы нелегитимности Зеленского

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что не следует ожидать никаких особых перемен во внутриполитической жизни Украины.

"Выборов в обозримом будущем не будет. И оппозиция (сейчас, по сути, это лишь "Европейская солидарность") также поддерживает решение, что выборы во время войны проводить не следует", – подчеркивает эксперт.

Что касается активности Порошенко в соцсетях – она проявляется уже довольно давно, отмечает Борис Кушнирук.

Он постоянно отнекивается от политической деятельности, но никто не знает, не сменит ли свое решение под влиянием тех или иных факторов", – поясняет эксперт. "Экс-президент присутствует фактически на всех крупных информационных площадках. Но понятно, что это работа не лично Порошенко, а его команды. Как он будет баллотироваться — пока не ясно, ведь не ясно, кто вообще примет участие в президентских выборах, когда это станет возможным. К примеру, станет ли их участником Залужный

При этом, продолжает он, для Порошенко участие в президентских выборах важно не столько в контексте того, выиграет их или нет, сколько – что потом состоятся парламентские выборы. А без участия в президентских выборах не получится консолидировать электорат на парламентских.

"Важно понимать, что у Порошенко есть устоявшийся электорат. Определенное ядро, которое его поддержит всегда. И в будущем парламенте его политсилаа точно будет. Соответственно – его активность в соцсетях и вероятное участие в президентских выборах являются объективными составляющими грядущей парламентской кампании, местных выборов, в которых точно примет участие "Евросолидарность". Но до окончания войны никто из украинских политических игроков не будет поднимать идею якобы нелегитимности того же Зеленского. Потому что это дискредитирует их самих. В то же время, – акцентирует Борис Кушнирук, – среди тех же сторонников Порошенко будут те, кто станет поднимать такую тему. Даже если с этим не согласен Порошенко".

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