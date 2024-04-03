Порошенко заявил, что пойдет в президенты и назвал необходимое для этого условие

Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах.

Петр Порошенко

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да"

, – сказал он.

При этом народный депутат подчеркнул, для того чтобы выборы в Украине состоялись, необходимо сначала

добиться успеха в боевых действиях.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он будет баллотироваться в Европарламент.

При этом, как подчеркнул политический аналитик Павел Нусс, информация о том, что Порошенко будет принимать участие в следующих президентских выборах, ни для кого не секрет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале марта был проведен опрос по поводу того, за кого бы украинцы голосовали, если бы президентские выборы состоялись в этом году. Так вот, большинство украинцев отдали бы свои голоса за бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и действующего президента Владимира Зеленского. За них в первом туре выборов проголосовали бы 31,3% избирателей и 21,7% соответственно. При этом кандидатуру Петра Порошенко поддержали бы только 4,8% респондентов.

При этом, по мнению политологов, на самом деле в 2019 году Порошенко не имел никакого шанса, чтобы переизбраться президентом. По их словам, в Украине ни один президент не сможет дважды занимать срок главы Украины, и пример Леонида Кучмы является исключением из правил. Также эксперты считают, что на самом деле в 2019 году Владимир Зеленский занял место не Порошенко, одержав победу на выборах, а лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, потому что именно такой тогда была социология.