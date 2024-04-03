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Порошенко заявил, что пойдет в президенты и назвал необходимое для этого условие

Лидер Европейской солидарности Петр Порошенко в интервью каналу Al Jazeera сообщил, что планирует баллотироваться в президенты Украины. По его словам, для этого нужно сначала завершить боевые действия

сегодня, 09:47 comments2132
Автор:
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Ткачик Олеся
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Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах.

Порошенко заявил, что пойдет в президенты и назвал необходимое для этого условие

Петр Порошенко

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, — да"
, – сказал он.

При этом народный депутат подчеркнул, для того чтобы выборы в Украине состоялись, необходимо сначала
добиться успеха в боевых действиях.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что если Украина вступит в Европейский Союз, то он будет баллотироваться в Европарламент.

При этом, как подчеркнул политический аналитик Павел Нусс, информация о том, что Порошенко будет принимать участие в следующих президентских выборах, ни для кого не секрет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в начале марта был проведен опрос по поводу того, за кого бы украинцы голосовали, если бы президентские выборы состоялись в этом году. Так вот, большинство украинцев отдали бы свои голоса за бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и действующего президента Владимира Зеленского. За них в первом туре выборов проголосовали бы 31,3% избирателей и 21,7% соответственно. При этом кандидатуру Петра Порошенко поддержали бы только 4,8% респондентов.

При этом, по мнению политологов, на самом деле в 2019 году Порошенко не имел никакого шанса, чтобы переизбраться президентом. По их словам, в Украине ни один президент не сможет дважды занимать срок главы Украины, и пример Леонида Кучмы является исключением из правил. Также эксперты считают, что на самом деле в 2019 году Владимир Зеленский занял место не Порошенко, одержав победу на выборах, а лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, потому что именно такой тогда была социология.




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Источник: https://t.me/nusspavlo/15032?fbclid=IwAR3Bu9Upd7XxLwGgjCEryHK-uku7DR2SByPSHGgQ_XboH8e8ZMSYPZkAm00_aem_Aahd3Uu1-RoSybuOBnHOq5e1gsJ8PUMm46mJDoD_TZbxSmQfIBGuSwD1St7E4arefycFsD0h0URvk2NWJ0YZxgUa
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