Порошенко ушел с головой в выборы. Завел Тик-Ток и передал привет байкерам

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко завел Тик-Ток и показал, как он катается на байке. Политик даже передал "особый привет" байкерам.

Петр Порошенко

На подобные действия Порошенко отреагировали его коллеги по Верховной Раде. В частности, нардеп Лиза Богуцкая отметила, что создается впечатление о том, что пиарщики лидера "Европейской солидарности" просто издеваются над ним.

В этом контексте она напомнила "идиомы" Порошенко типа "Хай, Гайз!", "Штаны. Флиски. Штаны".

"Главное, что этот человек с трибуны Верховной Рады обвиняет Президента за "видосики",

– добавила нардеп.

При этом она поинтересовалась, вступил ли Порошенко в байк-клуб Хирурга Залдостанова "Ночной волки", ведь тот тоже любит пиариться.

"Он еще мечтает стать президентом. Ну, может только клуба байкеров Конче Заспы",

– добавила Богуцкая.

Вместе с тем, нардеп Богдан Яременко обратил внимание на то, что Порошенко мечтает снова принять участие в президентских выборах.

"Будучи сам уже достаточно подтоптанным, я даже с симпатией воспринимаю весеннее политическое обострение у Петра Алексеевича. Я, например, мечтаю дожить до победы, а чтобы не терять связь с жизнью, воспитываю собачку. Он – планирует дожить, ездит на мотоцикле и даже собирается еще раз сходить в президенты. Масштабно, смело, жизнеутвержденно!"

– добавил Яременко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на очередных выборах президента. Правда, по его словам, нужно, чтобы разрешилась ситуация с боевыми действиями. Вместе с тем, эксперты считают, что шансов у Порошенко одержать победу нет.