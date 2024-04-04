Порошенко ушел с головой в выборы. Завел Тик-Ток и передал привет байкерам

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Ткачик Олеся
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко завел Тик-Ток и показал, как он катается на байке. Политик даже передал "особый привет" байкерам.
Петр Порошенко
На подобные действия Порошенко отреагировали его коллеги по Верховной Раде. В частности, нардеп Лиза Богуцкая отметила, что создается впечатление о том, что пиарщики лидера "Европейской солидарности" просто издеваются над ним.
В этом контексте она напомнила "идиомы" Порошенко типа "Хай, Гайз!", "Штаны. Флиски. Штаны".
При этом она поинтересовалась, вступил ли Порошенко в байк-клуб Хирурга Залдостанова "Ночной волки", ведь тот тоже любит пиариться.
Вместе с тем, нардеп Богдан Яременко обратил внимание на то, что Порошенко мечтает снова принять участие в президентских выборах.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на очередных выборах президента. Правда, по его словам, нужно, чтобы разрешилась ситуация с боевыми действиями. Вместе с тем, эксперты считают, что шансов у Порошенко одержать победу нет.
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