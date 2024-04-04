logo

BTC/USD

66399.17

ETH/USD

3339.72

LTC/USD

100.07

USD/UAH

39.45

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Порошенко ушел с головой в выборы. Завел Тик-Ток и передал привет байкерам
commentss НОВОСТИ Все новости

Порошенко ушел с головой в выборы. Завел Тик-Ток и передал привет байкерам

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко после сообщения о том, что идет на выборы, завел себе Тик-Ток и показал, как катается на байке. Его упрекнули, что во время войны в Украине он думает чуть-чуть не о том

сегодня, 15:18
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко завел Тик-Ток и показал, как он катается на байке. Политик даже передал "особый привет" байкерам.

Порошенко ушел с головой в выборы. Завел Тик-Ток и передал привет байкерам

Петр Порошенко

На подобные действия Порошенко отреагировали его коллеги по Верховной Раде. В частности, нардеп Лиза Богуцкая отметила, что создается впечатление о том, что пиарщики лидера "Европейской солидарности" просто издеваются над ним.

В этом контексте она напомнила "идиомы" Порошенко типа "Хай, Гайз!", "Штаны. Флиски. Штаны".

"Главное, что этот человек с трибуны Верховной Рады обвиняет Президента за "видосики",
– добавила нардеп.

При этом она поинтересовалась, вступил ли Порошенко в байк-клуб Хирурга Залдостанова "Ночной волки", ведь тот тоже любит пиариться.

"Он еще мечтает стать президентом. Ну, может только клуба байкеров Конче Заспы",
– добавила Богуцкая.

Вместе с тем, нардеп Богдан Яременко обратил внимание на то, что Порошенко мечтает снова принять участие в президентских выборах.

"Будучи сам уже достаточно подтоптанным, я даже с симпатией воспринимаю весеннее политическое обострение у Петра Алексеевича. Я, например, мечтаю дожить до победы, а чтобы не терять связь с жизнью, воспитываю собачку. Он – планирует дожить, ездит на мотоцикле и даже собирается еще раз сходить в президенты. Масштабно, смело, жизнеутвержденно!"
– добавил Яременко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о намерении баллотироваться на очередных выборах президента. Правда, по его словам, нужно, чтобы разрешилась ситуация с боевыми действиями. Вместе с тем, эксперты считают, что шансов у Порошенко одержать победу нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости