Нардеп от "ЕС" подтвердил, что Рада может пробыть на каникулах до 20 августа: "Кайф, а не жизнь"

Народный депутат от "Европейской солидарности" подтвердил слухи о возможном продлении парламентских каникул до 20 августа. Это значит, что Верховная Рада может не собираться на пленарные заседания еще около месяца. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Нардеп от "ЕС" раскритиковал планы правительства

Народный депутат написал, что такая ситуация вызывает беспокойство, поскольку до 11 августа парламент должен рассмотреть и внести свои предложения в Бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

“Только что Бюджетный комитет утвердил предложения к нашумевшей Бюджетной декларации Правительства на 2025-2027 годы, предусматривающей замораживание социальных выплат и уменьшение расходов на оборону. Кстати, только 2 голоса против – мой и Андрея Лопушанского. Так вот, по Регламенту Верховной Рады это можно сделать не позднее 11 августа. Если это не рассмотрено до 11 августа, то Бюджетная декларация остается принятой без предложений Рады”, — отметил нардеп.

Депутат раскритиковал планы Правительства и считает, что такие длинные каникулы парламента – это неправильно.

“Нет Совета – нет отставки, неприятных обсуждений, часа вопросов к Правительству и тд. Кайф, а не жизнь”, – написал Гончаренко.

Читайте на портале "Комментарии" — Народный депутат от "Слуги народа" Оксана Дмитриева рассказала журналистам, что Верховная Рада не идет на каникулы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после голосования за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну. Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены. Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете российской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.