Безуглая уходит из оборонного комитета ВРУ, но уже придумала, где хочет поработать

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Кравцев Сергей
Скандальная нардеп Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности зампредседателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как передает портал "Комментарии", фото документа политик представила на своей странице в Facebook.
Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников
Нужно отметить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Верховной Раде уволить Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Он же тогда впервые озвучил идею о том, чтобы направить нардепа в комитет по вопросам внешней политики.
Проектом соответствующего постановления также поделился народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада провалила голосование за постановление о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности. За постановление проголосовали 205 народных депутатов.
В ноябре 2023 появились первые сообщения о возможном снятии народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Народная депутат из партии "Слуга народа" Юлия Яцик заявила, что позиция Безуглой направлена на "дискредитацию главнокомандующего… и подрывает авторитет высшего военного командования".
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