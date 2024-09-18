Безуглая уходит из оборонного комитета ВРУ, но уже придумала, где хочет поработать

Скандальная нардеп Марьяна Безуглая написала заявление об увольнении с должности зампредседателя Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Как передает портал "Комментарии", фото документа политик представила на своей странице в Facebook.

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

"Согласно части третьей статьи 84 Регламента Верховной Рады Украины, прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества", – говорится в заявлении.

Нужно отметить, что ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил Верховной Раде уволить Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам обороны и члена комитета. Он же тогда впервые озвучил идею о том, чтобы направить нардепа в комитет по вопросам внешней политики.

Проектом соответствующего постановления также поделился народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте также на портале "Комментарии" — Верховная Рада провалила голосование за постановление о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности. За постановление проголосовали 205 народных депутатов.

В ноябре 2023 появились первые сообщения о возможном снятии народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Народная депутат из партии "Слуга народа" Юлия Яцик заявила, что позиция Безуглой направлена на "дискредитацию главнокомандующего… и подрывает авторитет высшего военного командования".

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