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Будете извиняться перед войском: командующий Воздушными силами поставил на место Безуглую

Генерал Николай Олещук заявил, что придет время и Безуглая будет отвечать за свои действия, возможно даже в суде

сегодня, 15:03
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Ткачик Олеся

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук после резонансных заявлений нардеп Марьяны Безуглой обратился к ней через Телеграмм.

Будете извиняться перед войском: командующий Воздушными силами поставил на место Безуглую

Николай Олещук

При этом Олещук подчеркнул, что действительно произошла катастрофа истребителя F -16, в результате которой погиб один из лучших летчиков Алексей Месь. По его словам, эта информация действительно всколыхнула весь мир.

Командующий Воздушными Силами подчеркнул, что причины авиакатастрофы будут выяснены.

"Никто ничего не скрывал и не скрывает! Все высшее руководство сразу получило доклад о катастрофе. Получили предварительный отчет и партнеры из США, которые уже приняли участие в расследовании причин", — заявил Олещук.

Он заверил, что расследование уже идет, и добавил, что необходимо разобраться в причинах трагедии.

Кроме того, Олещук заявил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для медиа, поскольку в стране происходит война.

"Но это безразлично для людей, избравших Марьяну Безуглую как инструмент для дискредитации высшего военного руководства. Повесить всех собак на войско не получится. Поэтому я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяно, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь в суде!", — заявил Олещук.

Он подчеркнул, что Безуглая вылила грязь не только на него лично и на Воздушные Сила, но и дискредитировала производителей американского оружия – основного союзника Украины – США.

"Вы снова стали основным ньюзмейкером вражеской пропаганды и бьете все рекорды по российскому телевидению! Вам аплодирует вся Россия!" – отметил Олещук и призвал Безуглую хотя бы не мешать военным воевать.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Безуглая заявила, что истребитель F -16 был сбит "дружественным" украинским огнем.




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Источник: https://t.me/ComAFUA/406
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