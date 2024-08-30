Будете извиняться перед войском: командующий Воздушными силами поставил на место Безуглую

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук после резонансных заявлений нардеп Марьяны Безуглой обратился к ней через Телеграмм.
Николай Олещук
При этом Олещук подчеркнул, что действительно произошла катастрофа истребителя F -16, в результате которой погиб один из лучших летчиков Алексей Месь. По его словам, эта информация действительно всколыхнула весь мир.
Командующий Воздушными Силами подчеркнул, что причины авиакатастрофы будут выяснены.
Он заверил, что расследование уже идет, и добавил, что необходимо разобраться в причинах трагедии.
Кроме того, Олещук заявил, что информация о таких инцидентах не может выдаваться мгновенно в публичное пространство и не может быть детализирована для медиа, поскольку в стране происходит война.
Он подчеркнул, что Безуглая вылила грязь не только на него лично и на Воздушные Сила, но и дискредитировала производителей американского оружия – основного союзника Украины – США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что нардеп Безуглая заявила, что истребитель F -16 был сбит "дружественным" украинским огнем.
Новости