Почему Безуглая до сих пор на должности: через 9 месяцев новый провал в Верховной Раде

Верховная Рада провалила голосование за постановление о снятии Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по национальной безопасности. За постановление проголосовали 205 народных депутатов.



Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

В ноябре 2023 появились первые сообщения о возможном снятии народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности. Народная депутат из партии "Слуга народа" Юлия Яцик заявила, что позиция Безуглой направлена на "дискредитацию главнокомандующего… и подрывает авторитет высшего военного командования".

В январе 2024 года член комитета и нардеп "Батькивщины" Вадим Ивченко заявил, что Безуглую отозвали с должности в комитете, однако за это решение еще предстоит проголосовать в ВР. Только через 9 месяцев в Верховной Раде решили проголосовать о снятии Марьяны Безуглой, однако нардепы провалили голосование. Из партии "Слуга народа" проголосовали 124 нардепа из 233.

Как указывает украинский журналист Роман Шрайк, Марьяна Безуглая "остается в обойме" партии "Слуги народа", несмотря на то, что вышла из нее.

"Напомню, что Безуглая вышла из фракции СН. То есть формально квоту "слуг" в важнейшем комитете занимает какая-то внефракционная. Логично это место отдать человеку из своей фракции. Но нет. Потому что все это цирк для приезжих, Безуглая как была, так и остается в обойме", – считает Шрайк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая назвала решения военного командования, приводящие к российским прорывам и украинским смертям.

Также "Комментарии" писали, что народная депутат Марьяна Безуглая подтвердила уничтожение HIMARS.