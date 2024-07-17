Безуглая отреагировала на лишение должности и «стукнула дверью»: откуда уходит

Народный депутат Марьяна Безуглая подвергла критике работу оборонного комитета и даже обвинила своих коллег по фракции в том, что они "подковерно" объединились с оппозицией.

Марьяна Безуглая

Представители моей фракции в Комитете объединяются с оппозицией в вопросах саботажа, а не выполнения своей миссии законодательства и контроля над сектором национальной безопасности и обороны. Они работают совместно с фракциями "ЕС", "Голос" и "Батькивщина" по этому поводу. И все это делается "подковерно", – заявила она.

При этом народная избранница утверждает, что саботируется проведение таких важных реформ, как реформа СБУ, создание военной полиции, допуск к военной тайне.

Более того, Безуглая пожаловалась на то, что представители ее родной фракции критикуют ее действия больше всех.

"После моего уже открытого конфликта с Комитетом на почве критики военного руководства и закона о мобилизации наибольшие атаки у меня были от членов "родной" фракции", — заявила политик.

Именно поэтому она снова приняла решение о выходе из фракции "Слуга народа".

"Учитывая сложившуюся ситуацию, больше не имею моральных сил ассоциировать себя с фракцией даже формально. Направила заявление о выходе из парламентской фракции "Слуга Народа". Окончательно. Заявление должно зачитать на этой неделе", — отметила Безуглая.

При этом нардеп пожаловалась, что она не может "пробиться" к президенту Владимиру Зеленскому со своими "фактами".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в январе текущего года Безуглая заявила, что выходит из партии и фракции "Слуги народа". Из партии она вышла, но не из фракции. В апреле политик заявила , что все же остается во фракции, потому что ее об этом попросили.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что Безуглую отозвали с одной из занимаемых в ВР должностей.



