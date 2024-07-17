Безуглая отреагировала на лишение должности и «стукнула дверью»: откуда уходит

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Ткачик Олеся
Народный депутат Марьяна Безуглая подвергла критике работу оборонного комитета и даже обвинила своих коллег по фракции в том, что они "подковерно" объединились с оппозицией.
Марьяна Безуглая
При этом народная избранница утверждает, что саботируется проведение таких важных реформ, как реформа СБУ, создание военной полиции, допуск к военной тайне.
Более того, Безуглая пожаловалась на то, что представители ее родной фракции критикуют ее действия больше всех.
Именно поэтому она снова приняла решение о выходе из фракции "Слуга народа".
При этом нардеп пожаловалась, что она не может "пробиться" к президенту Владимиру Зеленскому со своими "фактами".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в январе текущего года Безуглая заявила, что выходит из партии и фракции "Слуги народа". Из партии она вышла, но не из фракции. В апреле политик заявила , что все же остается во фракции, потому что ее об этом попросили.
Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что Безуглую отозвали с одной из занимаемых в ВР должностей.
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Андрій
сегодня, 12:45
Сцаными тряпками гоните её в родную ей кацапскую говень
Оля
сегодня, 11:37
Треба її в шию гнати з усіх посад