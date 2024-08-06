Безуглая назвала троллингом скандальный законопроект о выезде чиновников за границу, к которому сама же присоединилась

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала скандальный законопроект 1460 под названием "относительно дополнительных мер по усилению мотивации и защиты прав военнослужащих в условиях действия военного положения". По ее словам, этот законопроект является "троллингом", однако некоторые позиции нардепка поддерживает в нем.



Народный депутат Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в эфире "Радио Свобода" рассказала о своем отношении к законопроекту 1460, который разрешает выезд забронированных, в том числе и чиновников за границу.

"Я уже говорила о так называемом троллинге. Он имеет место. Мы понимаем, что когда вы регистрируете законопроект, не голосование даже в комитете. Это сборник идей, фактически заявление на то, что можно было бы хорошо проработать эту тему, как считают авторы" , — сказала Безуглая.

По словам внефракционной народной депутатки, она бы в "идеальной картине мира" позволила выезд за границу не только забронированным, но всем гражданам. Безуглая считает, что таким образом это был бы "сознательный выбор, быть гражданином или нет".

Марьяна Безуглая пояснила, что поддерживает законопроект, зарегистрированный нардепами "Европейской Солидарности", ведь в нем есть также пункты о демобилизации через 36 месяцев, которые она отстаивала ранее. Несмотря на это, Безуглая считает, что законопроект не будет поддержан.

"Я не думаю, что у него есть хоть какие-то перспективы дойти даже до первого чтения. Но из-за того, что определенные нормы мне импонируют, я присоединилась к нему", — подчеркнула Безуглая.

Троллинг – это вид взаимодействия, нацеленное на провокацию эмоционального ответа, эмоциональной реакции, определенного издевательства и оскорбления для создания нагнетания конфликтов и длительных бесполезных дискуссий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный подверг резкой критике законопроект, позволяющий государственным чиновникам беспрепятственно выезжать за границу.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде рассказали, по какому механизму могут заблокировать мессенджер "Телеграмм".