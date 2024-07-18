Можно предположить, что народный депутат Марианна Безуглая начала кампанию по дискредитации президента Владимира Зеленского. По крайней мере, так можно трактовать ее сообщение в Фейсбуке, где она разместила фото Зеленского, который здоровается с Валерием Залужным, который работает послом Украины в Великобритании.

Безуглая и Зеленский

Фото Безуглая подписала "Ну, за Урожайное".

При этом известно, что украинские военные вышли из Урожайного Донецкой области. Как сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Назар Волошин, российские захватчики разбили поселок почти полностью, разрушены и позиции украинских военных. Чтобы сохранить личный состав, командование приняло решение об уходе.

До этого времени Безуглая никогда не позволяла себе критиковать президента Зеленского и всячески подчеркивала, что она является человеком президента. Впрочем, после отзыва ее с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля, политик, похоже, потерял самообладание. Она заявила , что именно депутаты ее родной фракции чаще всего критикуют ее за "факты", которые она распространяет в соцсетях, а президенту она не может пробиться, чтобы донести до него информацию. На фоне этих горизонтов Безуглая решила окончательно выйти из фракции "Слуга народа".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Безуглая беспощадно критикует высшее военное командование Украины. В частности, она первой развернула дискредитационную кампанию против Валерия Залужного, который впоследствии был уволен с должности Главнокомандующего ВСУ. Впоследствии Безуглая переключилась на нового главкома Александра Сырского и его команду.



