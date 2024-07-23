Безуглая может выдыхать: как «слуги» встали в защиту скандальной нардепки

22 июля Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за постановление о рекомендации снятия и исключения народного депутата Марьяны Безуглой из его состава.

Марьяна Безуглая

Впрочем, как сообщил нардеп Сергей Евтушок, слуги решили защитить Безуглую и оставить ее в комитете.

"Только что при рассмотрении на заседании регламентного комитета вопрос об исключении Безуглой из комитета Нацбезопасности и обороны "слуги" (кроме председателя комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Марьяна остается в обойме комитета", — написал нардеп в Фейсбуке.

На это сообщение отреагировал нардеп Ярослав Железняк.

"На регламентном Комитете происходят странные чудеса по исключению Марьяны из состава оборонного Комитета ВРУ", — написал он в Телеграмме.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 22 июля Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Украины снова выступил с рекомендацией отозвать народную депутат Марьяну Безуглую с должностей заместителя председателя и члена комитета. Как отметила нардеп Ирина Фриз, это уже вторая попытка комитета решить вопрос, влияющий на эффективность работы органа важной государственной безопасности.

На решение комитета отреагировала Безуглая. В частности, она заявила , что такими действиями ее коллеги вместо решения проблем "уничтожают тех, кто не молчит". По ее словам, речь идет о круговой поруке.

При этом известно, что Безуглая своей критикой высшего военного руководства доигралась до того, что она была внесена в базу сайта "Миротворец". Ее обвиняли в том, что ее действия помогают врагу.



