Звільнення Федорова стане небезпечним кроком: Зеленського розгромили через наслідки

Президенту Володимиру Зеленському не варто усувати Михайла Федорова з владної команди, попри хвилю чуток і кадрових інтриг навколо міністра оборони, вважає політолог Володимир Фесенко.

Володимир Путін і Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, навколо Федорова останнім часом виникла значна політична напруга. Зокрема, у публічному просторі обговорюють можливі конфлікти інтересів, протистояння з окремими представниками військового керівництва, а також боротьбу за вплив у сфері оборонних закупівель.

"Навколо нього виникла велика політична напруга. Посилилися конфлікти інтересів, починаючи від протистояння з головнокомандувачем ЗСУ Сирським. Це не прямий конфлікт, але є ознаки протистояння", – зазначив Фесенко.

Водночас експерт наголосив, що Федоров не демонструє президентських амбіцій, а інформація про його можливе суперництво із Зеленським, на його думку, перебільшена.

"У Федорова немає президентських амбіцій. Це не про рейтинги", – підкреслив політолог.

Фесенко також звернув увагу на те, що спроби Федорова навести лад у сфері оборонних закупівель могли зачепити інтереси різних груп впливу.

"Саме намагання Федорова навести лад на ринку оборонних закупівель обумовило формування певної антифедоровської коаліції", – сказав він.

На думку експерта, якщо Федорова повністю усунути з президентської команди, це може мати зворотний політичний ефект.

"Якщо його звільняти і прибирати з президентської команди, тоді він точно стане ще одним конкурентом для президента. Тому з точки зору політичних інтересів Зеленського не варто було б його прибирати", – пояснив Фесенко.

Політолог також зазначив, що нинішня кампанія публічної підтримки Федорова може лише посилити дискусії навколо його майбутнього, однак вона не свідчить про наявність у віцепрем'єра власних президентських планів. За оцінкою Фесенка, кадрові рішення щодо одного з найвідоміших урядовців можуть мати не лише управлінські, а й серйозні політичні наслідки для влади.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони викликало критику з боку громадської діячки, голови ГО "Мрія дітей України" та колишньої радниці міністра оборони Дани Ярової.