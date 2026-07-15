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Зеленськй довірить оборону держави людині, яка відповідальна за теракт: деталі гучного скандалу

Ексрадниця міністра оборони Дана Ярова заявила, що після квітневого теракту в Києві першочерговим мало б бути питання політичної відповідальності керівництва МВС, а не кадрового підвищення

15 липня 2026, 17:30
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Клименко Елена

Можливе призначення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду очільника Міністерства оборони викликало критику з боку громадської діячки, голови ГО "Мрія дітей України" та колишньої радниці міністра оборони Дани Ярової.

Зеленськй довірить оборону держави людині, яка відповідальна за теракт: деталі гучного скандалу

Фото: з відкритих джерел

На її думку, кадрові перестановки такого рівня мають враховувати не лише професійний досвід кандидата, а й політичну відповідальність за резонансні події, які сталися під час його роботи на чолі МВС.

Ярова нагадала про стрілянину в Києві у квітні 2026 року, яка викликала широкий суспільний резонанс. За її словами, після таких подій логічніше було б говорити про оцінку роботи керівництва міністерства, а не про його переведення на ще одну ключову державну посаду.

"Після резонансної стрілянини у столиці мала б постати проблема політичної відповідальності керівництва відомства, а не переходу його очільника на іншу ключову посаду", – наголосила Ярова. 

Вона також провела паралель із колишнім міністром оборони Степаном Полтораком, заявивши, що саме такий підхід до відповідальності має бути нормою для української влади.

"Степан Полторак свого часу показав приклад офіцерської честі, коли був готовий нести політичну відповідальність за рішення і події у своєму відомстві. Саме така практика має бути правилом, а не винятком", – зазначила Ярова. 

За словами громадської діячки, Міністерство оборони є одним із ключових органів державної влади під час війни, тому його керівник має користуватися високим рівнем довіри як у суспільстві, так і серед військових.

Портал "Коментарі" вже писав, що останні заяви Кремля про можливість переговорів і водночас наполягання на досягненні всіх цілей так званої "СВО" свідчать про внутрішні суперечності в російській політиці. Водночас важливу роль у можливому сценарії замороження війни може відігравати Китай. Таку думку висловив політолог Петро Олещук.



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