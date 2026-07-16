Увольнение Федорова станет опасным шагом: Зеленского разгромили из-за последствий

Президенту Владимиру Зеленскому не стоит устранять Михаила Федорова из властной команды, несмотря на волну слухов и кадровых интриг вокруг министра обороны, считает политолог Владимир Фесенко.

Владимир Путин и Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, вокруг Федорова в последнее время возникло значительное политическое напряжение. В частности, в публичном пространстве обсуждается возможный конфликт интересов, противостояние с отдельными представителями военного руководства, а также борьба за влияние в сфере оборонных закупок.

"Вокруг него возникло большое политическое напряжение. Усилились конфликты интересов, начиная от противостояния с главнокомандующим ВСУ Сырским. Это не прямой конфликт, но есть признаки противостояния", – отметил Фесенко.

В то же время эксперт подчеркнул, что Федоров не демонстрирует президентские амбиции, а информация о его возможном соперничестве с Зеленским, по его мнению, преувеличена.

"У Федорова нет президентских амбиций. Это не о рейтингах", – подчеркнул политолог.

Фесенко также обратил внимание на то, что попытки Федорова навести порядок в сфере оборонных закупок могли затронуть интересы разных групп влияния.

"Именно попытка Федорова навести порядок на рынке оборонных закупок обусловила формирование определенной антифедоровской коалиции", – сказал он.

По мнению эксперта, если Федорова полностью отстранить от президентской команды, это может иметь обратный политический эффект.

"Если его увольнять и убирать из президентской команды, тогда он точно станет еще одним конкурентом для президента. Поэтому с точки зрения политических интересов Зеленского не стоило бы его убирать", – объяснил Фесенко.

Политолог также отметил, что нынешняя кампания публичной поддержки Федорова может лишь усилить дискуссии вокруг его будущего, однако она не свидетельствует о наличии у вице-премьера своих президентских планов. По оценке Фесенко, кадровые решения в отношении одного из самых известных чиновников могут иметь не только управленческие, но и серьезные политические последствия для власти.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможное назначение министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны вызвало критику со стороны общественного деятеля, главы ОО "Мечта детей Украины" и бывшей советницы министра обороны Даны Яровой.