Снижение возраста мобилизации и возвращения Федорова: Портников раскрыл неожиданный план протестов

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников считает, что длительные общественные протесты без запуска полноценного политического процесса могут не ослабить, а наоборот, расширить возможности власти для принятия непопулярных решений, в частности по снижению мобилизационного возраста.

Протесты после отставки Федорова. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что сам факт выхода людей на акции является свидетельством того, что в Украине сохраняются демократические механизмы общественного протеста. В то же время, он отметил, что никакие, даже длительные, демонстрации не могут заменить реальный политический процесс.

Портников провел параллели с событиями Революции Достоинства, когда власти долгое время игнорировали требования протестующих. По его мнению, нынешняя ситуация может развиваться по другому сценарию: власти используют общественное напряжение в качестве аргумента для реализации решений, которые раньше вызывали бы значительно большее сопротивление.

Одним из таких шагов может стать снижение призывного возраста. Портников напомнил, что международные партнеры Украины неоднократно отмечали необходимость привлечения младших категорий военнообязанных. Он предположил, что возраст мобилизации может снизиться до 21 года. По его словам, "это может стать главным результатом этого протеста".

"Есть абсолютно легальный и легитимный с точки зрения наших союзников инструмент — понижение призывного возраста. Нам постоянно говорят, что воевать должны именно молодые люди. Если сейчас призывной возраст 25 лет, то его могут снизить до 22 или даже 21 года", — заявил Портников.

Отдельно журналист высказал предположение о возможных кадровых перестановках. По его словам, власти могут вернуть Михаила Федорова в Миноборону и сделать именно его публично ответственным за изменения в снижение мобилизационного возраста.

"Самым интересным может быть возвращение Федорова в Министерство обороны, чтобы именно он стал инициатором этого предложения. Это позволит, как говорится, "убить всех зайцев" — обвалить его рейтинг, получить новые мобилизационные возможности и компенсировать опасность нового протеста", — подытожил Портников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как отставка Федорова подорвала рейтинги Зеленского.

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