Зеленському нагадали про незручні питання: що обурило українців

Президент України Володимир Зеленський дав чергове інтерв’ю одному з українських телеканалів. Обговорив чимало тем, однак не було головних і гострих питань, які турбують українське суспільство.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Таку думку висловив керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович. Він нагадав, що необхідну кількість голосів набрала петиція, яка вимагає фактично від глави держави з боку громадян провести велику пресконференцію, запросити туди різні телеканали і дати відповіді на актуальні питання, які хвилюють все суспільство.

“Однак до сьогоднішнього дня немає розуміння, чи планує президент це робити. Замість цього обирає дуже зручний, комфортний, ламповий, так би мовити, формат спілкуванням тет-а-тет з журналісткою, ще і з телеканалу, який входить до єдиного марафону. Як наслідок, ми не побачили в цьому інтерв'ю жодних гострих запитань, які дійсно хвилюють суспільство — починаючи від мобілізації, демобілізації, роботи ТЦК і закінчуючи питаннями, які так чи інакше пов'язані з корупцією, в тому числі в якій задіяні представники найближчого оточення президентом”, — зазначив експерт.

Рейтерович зауважив, що Зеленський в інтерв’ю говорив здебільшого про російсько-українську війну, підготовку до зими, про те, що треба Україні на наступний рік, і про червоні лінії для України. Тема, за словами експерта, безумовно важлива, і немає сенсу сперечатися. Однак зазначив, що різні тези треба озвучувати і це повинен робити президент особисто.

“Але така беззубість власне інтерв'ю вже не перший раз — це погано з погляду адекватної інформаційної політики. Значна частина громадян та й журналістів, колег після перегляду цього інтерв'ю були роздратовані і висловлювали абсолютно логічні питання і міркування щодо того, що так не можна спілкуватися. Це дуже вибірковий підхід, який, не дає відповіді на ключові, найактуальніші питання, які хвилюють на сьогодні все суспільство”, — резюмував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді розкритикували заяву Зеленського.