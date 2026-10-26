Зеленскому напомнили о неудобных вопросах: что возмутило украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью одному из украинских телеканалов. Обсудил немало тем, однако не было главных и острых вопросов, которые беспокоят украинское общество.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. Он напомнил, что необходимое количество голосов набрала петиция, требующая фактически от главы государства со стороны граждан провести большую пресс-конференцию, пригласить туда разные телеканалы и дать ответы на актуальные вопросы, волнующие все общество.

"Однако до сегодняшнего дня нет понимания, планирует ли президент это делать. Вместо этого выбирает очень удобный, комфортный, ламповый, так сказать, формат общением тет а-тет с журналисткой, еще и с телеканала, который входит в единый марафон. Как следствие, мы не увидели в этом интервью никаких острых вопросов, действительно волнующих общество — начиная от мобилизации, демобилизации, работы ТЦК и заканчивая вопросами, так или иначе связанными с коррупцией, в том числе в которой задействованы представители ближайшего окружения президентом”, — отметил эксперт.

Рейтерович отметил, что Зеленский в интервью говорил в основном о российско-украинской войне, подготовке к зиме, о том, что нужно Украине на следующий год, и о красных линиях для Украины. Тема, по словам эксперта, безусловно важна, и нет смысла спорить. Однако отметил, что разные тезисы нужно озвучивать и это должен делать президент лично.

"Но такая беззубость собственно интервью уже не первый раз — это плохо с точки зрения адекватной информационной политики. Значительная часть граждан и журналистов, коллег после пересмотра этого интервью были раздражены и высказывали абсолютно логичные вопросы и рассуждения о том, что так нельзя общаться. Это очень выборочный подход, который, не дает ответа на ключевые, самые актуальные вопросы, которые волнуют сегодня все общество”, — резюмировал эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали заявление Зеленского.