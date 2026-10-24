“На кого працює президент України?” У Раді розкритикували заяву Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю зазначив, що “не має значення, хто буде президентом в Україні, доки при владі залишається Путін”.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що в плані війни Росії проти України потрібно враховувати позицію не тільки Путіна.
Парламентарка переконана, що навіть якщо Путіна не буде, у Росії є певне коло осіб, хто ухвалює рішення, і вони не будуть змінювати позиції.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відновитися у листопаді. В українському інформаційному полі тривають гострі дискусії щодо умов миру, червоних ліній і того, що можна розцінювати як капітуляцію.
Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяви президента Володимира Зеленського і пояснив, що значить бути лідером. Політик розповів про переговори, які тривали таємно кілька років тому, і що лише одна фраза Зеленського, яку він написав у соціальній мережі, зупинила цей процес.