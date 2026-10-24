“На кого працює президент України?” У Раді розкритикували заяву Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю зазначив, що “не має значення, хто буде президентом в Україні, доки при владі залишається Путін”.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що в плані війни Росії проти України потрібно враховувати позицію не тільки Путіна.

“Не знаю, що це означає (слова Зеленського, ред.). Мене більше цікавить інше питання. А до чого тут Путін до президента України? Або на кого у нас працює президент України і як це взагалі взаємопов'язане? Якщо він у плані війни має на увазі, то я не вважаю, що все залежить лише від Путіна”, — зазначила народна депутатка.

Парламентарка переконана, що навіть якщо Путіна не буде, у Росії є певне коло осіб, хто ухвалює рішення, і вони не будуть змінювати позиції.

“Тому не варто думати, що лише Путін ухвалює одноосібне рішення. А щобільше, ми всі чудово розуміємо, що якби він їх приймав одноосібно, то війна давно закінчилася б. А це ціла система та добре збудована структура, яка діє ще з дев'яностих років. Це також треба враховувати. А тому мені незрозуміло такий коментар”, — підсумувала Скороход.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мирні переговори у тристоронньому форматі можуть відновитися у листопаді. В українському інформаційному полі тривають гострі дискусії щодо умов миру, червоних ліній і того, що можна розцінювати як капітуляцію.

Народний депутат Олексій Гончаренко прокоментував заяви президента Володимира Зеленського і пояснив, що значить бути лідером. Політик розповів про переговори, які тривали таємно кілька років тому, і що лише одна фраза Зеленського, яку він написав у соціальній мережі, зупинила цей процес.



