Зеленський зробив черговий удар Україні: відомий генерал жорстко розніс нову посаду Умєрова

Призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України викликало жваву дискусію як серед експертів, так і в суспільстві. Генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник голови СБУ Василь Богдан закликав не робити поспішних висновків та наголосив, що остаточну оцінку новому керівнику варто давати за результатами його роботи.

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За словами генерала, відповідно до законодавства Служба зовнішньої розвідки відповідає за здобуття інформації у політичній, військовій, економічній, науково-технологічній та інших сферах, а також бере участь у боротьбі з міжнародним тероризмом, організованою злочинністю та забезпечує безпеку українських установ і громадян за кордоном.

Богдан наголосив, що під час війни спектр завдань СЗР значно ширший і включає протидію Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і в її тилу.

Коментуючи призначення Умєрова, генерал зазначив, що президент України має повне конституційне право самостійно визначати керівника зовнішньої розвідки.

"Президент має повне конституційне право призначати тих, кому він довіряє і кому може надати відповідні повноваження", – наголосив Богдан.

Водночас він закликав не піддаватися інформаційним кампаніям, які можуть використовувати кадрові рішення для дестабілізації українського суспільства.

"Засуджувати це призначення, на мою думку, недоречно і недоцільно. Ворог використовує будь-які кадрові рішення для компрометації влади та сіяння песимізму", – сказав генерал.

Разом із тим Богдан визнав існування іншої системної проблеми – частих змін керівництва спецслужб. За його словами, за роки незалежності Україна змінила майже два десятки очільників зовнішньої розвідки, що негативно впливає на стабільність роботи відомства.

"Не повинно бути кадрової чехарди, особливо в керівному складі. Політичний підхід до призначень замість професійного є абсолютно недопустимим", – підкреслив він.

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