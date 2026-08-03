logo

BTC/USD

63841

ETH/USD

1867.8

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2026 Зеленский нанес очередной удар Украине: известный генерал жестко разнес новую должность Умерова
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский нанес очередной удар Украине: известный генерал жестко разнес новую должность Умерова

Генерал-лейтенант в отставке Василий Богдан заявил, что у президента есть конституционное право назначать руководителя СВР, однако главной проблемой назвал политический подход к кадровым решениям

3 августа 2026, 21:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины вызвало оживленную дискуссию как среди экспертов, так и в обществе. Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель главы СБУ Василий Богдан призвал не делать поспешных выводов и подчеркнул, что окончательную оценку новому руководителю следует давать по результатам его работы.

Зеленский нанес очередной удар Украине: известный генерал жестко разнес новую должность Умерова

Фото: из открытых источников

По словам генерала, в соответствии с законодательством Служба внешней разведки отвечает за получение информации в политической, военной, экономической, научно-технологической и других сферах, а также участвует в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и обеспечивает безопасность украинских учреждений и граждан за рубежом.

Богдан подчеркнул, что во время войны спектр задач СВР значительно шире и включает противодействие России как на временно оккупированных территориях, так и в ее тылу.

Комментируя назначение Умерова, генерал отметил, что у президента Украины полное конституционное право самостоятельно определять руководителя внешней разведки.

"Президент имеет полное конституционное право назначать тех, кому он доверяет и кому может предоставить соответствующие полномочия", – подчеркнул Богдан.

В то же время, он призвал не поддаваться информационным кампаниям, которые могут использовать кадровые решения для дестабилизации украинского общества.

"Осуждать это назначение, по моему мнению, неуместно и нецелесообразно. Враг использует любые кадровые решения для компрометации власти и сеяния пессимизма", – сказал генерал.

Вместе с тем Богдан признал существование другой системной проблемы – частых смен руководства спецслужб. По его словам, за годы независимости Украина сменила почти два десятка глав внешней разведки, что негативно влияет на стабильность работы ведомства.

"Не должно быть кадровой чехарды, особенно в руководящем составе. Политический подход к назначениям вместо профессионального абсолютно недопустим", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Украины Владимир Зеленский во время последних переговоров в Белом доме предложил Дональду Трампу нестандартный способ усилить оборонные возможности Украины без дополнительных поставок дефицитных ракет-перехватчиков Patriot.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6cv18GVIc7M
Теги:

Новости

Все новости