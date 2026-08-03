Зеленский нанес очередной удар Украине: известный генерал жестко разнес новую должность Умерова

Назначение Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины вызвало оживленную дискуссию как среди экспертов, так и в обществе. Генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель главы СБУ Василий Богдан призвал не делать поспешных выводов и подчеркнул, что окончательную оценку новому руководителю следует давать по результатам его работы.

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По словам генерала, в соответствии с законодательством Служба внешней разведки отвечает за получение информации в политической, военной, экономической, научно-технологической и других сферах, а также участвует в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и обеспечивает безопасность украинских учреждений и граждан за рубежом.

Богдан подчеркнул, что во время войны спектр задач СВР значительно шире и включает противодействие России как на временно оккупированных территориях, так и в ее тылу.

Комментируя назначение Умерова, генерал отметил, что у президента Украины полное конституционное право самостоятельно определять руководителя внешней разведки.

"Президент имеет полное конституционное право назначать тех, кому он доверяет и кому может предоставить соответствующие полномочия", – подчеркнул Богдан.

В то же время, он призвал не поддаваться информационным кампаниям, которые могут использовать кадровые решения для дестабилизации украинского общества.

"Осуждать это назначение, по моему мнению, неуместно и нецелесообразно. Враг использует любые кадровые решения для компрометации власти и сеяния пессимизма", – сказал генерал.

Вместе с тем Богдан признал существование другой системной проблемы – частых смен руководства спецслужб. По его словам, за годы независимости Украина сменила почти два десятка глав внешней разведки, что негативно влияет на стабильность работы ведомства.

"Не должно быть кадровой чехарды, особенно в руководящем составе. Политический подход к назначениям вместо профессионального абсолютно недопустим", — подчеркнул он.

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