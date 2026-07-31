Зеленський передав Білому дому таємний план і озвучив Трампу жорстку вимогу: деталі

Президент України Володимир Зеленський під час останніх переговорів у Білому домі запропонував Дональду Трампу нестандартний спосіб посилити оборонні можливості України без додаткових поставок дефіцитних ракет-перехоплювачів Patriot. Для реалізації цього плану Київ потребує сприяння Ілона Маска та його супутникової системи Starlink. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на двох американських чиновників, знайомих із перебігом переговорів.

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За даними видання, Зеленський запропонував дозволити українським військовим використовувати мережу Starlink для наведення далекобійних безпілотників по військових цілях на території Росії. Наразі така можливість обмежена, адже Ілон Маск дозволив застосування системи лише в межах України.

Україна вже використовує альтернативні системи навігації, зокрема бортові комп'ютери зі штучним інтелектом, які довели ефективність під час ударів по великих об'єктах, таких як нафтопереробні заводи, склади та логістичні центри. Водночас для ураження мобільних і менш помітних цілей, зокрема пускових установок балістичних ракет, потрібен більш точний і стабільний супутниковий зв'язок.

Саме тому Зеленський попросив Трампа посприяти організації зустрічі з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість розширення функціоналу Starlink. Однак, за інформацією джерел, американський мільярдер відмовився від участі у переговорах.

Дональд Трамп, своєю чергою, не дав чіткої відповіді щодо підтримки української ініціативи. За словами співрозмовників видання, остаточне рішення президента США залежатиме від того, чи вважатиме він такий крок таким, що сприятиме швидшому завершенню війни.

Як альтернативу Зеленський запропонував використання військової мережі Starshield, яка була створена компанією SpaceX спеціально для оборонних потреб. Проте, як зазначає The Atlantic, ця система значно дорожча, складніша в експлуатації та може бути менш ефективною в українських умовах.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має вже зараз готуватися до найскладнішого сценарію наступної зими, адже дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot може суттєво послабити захист критичної інфраструктури. Водночас єдиним ефективним способом мінімізувати ризики є не лише посилення оборони, а й активні превентивні удари по військових об'єктах Росії. Таку думку висловив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.