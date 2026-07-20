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“Зеленський зовсім відірвався від реальності”: нардеп про "холодний душ" для президента

Народний депутат Гончаренко вказав на прогалини в роботі Федорова та закликав не робити кумирів

20 липня 2026, 19:06
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Кречмаровская Наталия

На рішення президента України Володимира Зеленського про звільнення Федорова українці відповіли протестом. І якщо раніше виступали тільки за міністра оборони Федорова, то зараз вимагають звільнення головкома Сирського. 

“Зеленський зовсім відірвався від реальності”: нардеп про "холодний душ" для президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що своїм рішенням Зеленський розхитав державну систему. До того ж наголосив, що за Конституцією президент не має жодного відношення до відставки уряду. 

“Але він качнув всю цю систему. В результаті ми на цю хвилину не маємо повноцінного міністра оборони, повноцінного міністра закордонних справ, повноцінного голови СБУ. Все це Україна на цьому тижні втратила і стала, безумовно слабшою. На вулицях протести, люди вимагають повернення міністра оборони Федорова, відставки Сирського”, — зауважив народний депутат. 

За його словами, минулого року суспільство врятувало ситуацію, коли підтримало НАБУ та САП. 

“І сьогодні знову суспільство виходить і знову виливає відро холодної води на голову Зеленського. І це дуже добре, тому що він зовсім відірвався від реальності. Тоді вони рік тому його повернули трішки на землю і чи зараз знову трішки повертають на землю. І це дуже добре”, — зазначив парламентар. 

При цьому народний депутат не вважає Федорова аж надто продуктивним на посаді міністра. Звісно, за словами політика, він був кращим за Резнікова чи Умєрова, однак Федоров так і не вирішив питання, які безпосередньо входять до компетенції міністерства, як то терміни служби, грошове забезпечення військовослужбовців, умови служби. Згадав політик і про реформу армії, яку назвав недолугою. 

Гончаренко також нагадав, що Федоров — найближчий соратник Зеленського, і навіть на пресконференції, “говорив про президента виключно з повагою і любов'ю”.

Народний депутат зауважив, що Федоров не висловив свою позиції щодо НАБУ та САП минулого року, а також щодо “Династії”, справи Міндіча, масштабної корупційної схеми. 

“Федоров один з тих людей, які привели Зеленського до влади. 7 років тому він займався всім digital напрямком Зеленського. І всі і всі ці 7 років він поруч із Зеленським. І він плоть від плоті цієї системи Зеленського… Давайте не робити кумира майже на рівному місці”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, Україна це вже пройшла із Зеленським, тож варто “тримати голову холодною”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про вартість сорочки Зеленської.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=t2eIp6aUeM8
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