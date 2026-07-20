“Зеленський зовсім відірвався від реальності”: нардеп про "холодний душ" для президента

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Кречмаровская Наталия
На рішення президента України Володимира Зеленського про звільнення Федорова українці відповіли протестом. І якщо раніше виступали тільки за міністра оборони Федорова, то зараз вимагають звільнення головкома Сирського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що своїм рішенням Зеленський розхитав державну систему. До того ж наголосив, що за Конституцією президент не має жодного відношення до відставки уряду.
За його словами, минулого року суспільство врятувало ситуацію, коли підтримало НАБУ та САП.
При цьому народний депутат не вважає Федорова аж надто продуктивним на посаді міністра. Звісно, за словами політика, він був кращим за Резнікова чи Умєрова, однак Федоров так і не вирішив питання, які безпосередньо входять до компетенції міністерства, як то терміни служби, грошове забезпечення військовослужбовців, умови служби. Згадав політик і про реформу армії, яку назвав недолугою.
Гончаренко також нагадав, що Федоров — найближчий соратник Зеленського, і навіть на пресконференції, “говорив про президента виключно з повагою і любов'ю”.
Народний депутат зауважив, що Федоров не висловив свою позиції щодо НАБУ та САП минулого року, а також щодо “Династії”, справи Міндіча, масштабної корупційної схеми.
За його словами, Україна це вже пройшла із Зеленським, тож варто “тримати голову холодною”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про вартість сорочки Зеленської.