“Зеленський зовсім відірвався від реальності”: нардеп про "холодний душ" для президента

На рішення президента України Володимира Зеленського про звільнення Федорова українці відповіли протестом. І якщо раніше виступали тільки за міністра оборони Федорова, то зараз вимагають звільнення головкома Сирського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що своїм рішенням Зеленський розхитав державну систему. До того ж наголосив, що за Конституцією президент не має жодного відношення до відставки уряду.

“Але він качнув всю цю систему. В результаті ми на цю хвилину не маємо повноцінного міністра оборони, повноцінного міністра закордонних справ, повноцінного голови СБУ. Все це Україна на цьому тижні втратила і стала, безумовно слабшою. На вулицях протести, люди вимагають повернення міністра оборони Федорова, відставки Сирського”, — зауважив народний депутат.

За його словами, минулого року суспільство врятувало ситуацію, коли підтримало НАБУ та САП.

“І сьогодні знову суспільство виходить і знову виливає відро холодної води на голову Зеленського. І це дуже добре, тому що він зовсім відірвався від реальності. Тоді вони рік тому його повернули трішки на землю і чи зараз знову трішки повертають на землю. І це дуже добре”, — зазначив парламентар.

При цьому народний депутат не вважає Федорова аж надто продуктивним на посаді міністра. Звісно, за словами політика, він був кращим за Резнікова чи Умєрова, однак Федоров так і не вирішив питання, які безпосередньо входять до компетенції міністерства, як то терміни служби, грошове забезпечення військовослужбовців, умови служби. Згадав політик і про реформу армії, яку назвав недолугою.

Гончаренко також нагадав, що Федоров — найближчий соратник Зеленського, і навіть на пресконференції, “говорив про президента виключно з повагою і любов'ю”.

Народний депутат зауважив, що Федоров не висловив свою позиції щодо НАБУ та САП минулого року, а також щодо “Династії”, справи Міндіча, масштабної корупційної схеми.

“Федоров один з тих людей, які привели Зеленського до влади. 7 років тому він займався всім digital напрямком Зеленського. І всі і всі ці 7 років він поруч із Зеленським. І він плоть від плоті цієї системи Зеленського… Давайте не робити кумира майже на рівному місці”, — зазначив народний депутат.

За його словами, Україна це вже пройшла із Зеленським, тож варто “тримати голову холодною”.

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